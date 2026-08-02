Irán niega exista un acuerdo para reabrir estrecho de Ormuz

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- No existe ningún acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y las versiones publicadas son falsas, afirmó una fuente cercana al equipo negociador iraní citada por la agencia estatal Fars.

La fuente militar precisó que el estratégico paso, por donde transitaba el 20% del petróleo mundial por vía marítima antes del conflicto actual, «seguirá bloqueado mientras continúen las acciones hostiles de Estados Unidos».

«El tránsito de embarcaciones solo será posible a través de la ruta designada y con el permiso de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica», detalló.

Fars señaló que horas antes medios «afines al enemigo» habían difundido que Teherán habría aceptado un plan para reabrir Ormuz, según el cual los barcos entrarían al golfo Pérsico por aguas territoriales de Irán y saldrían por aguas de Omán.

La agencia desmintió esa versión y aseguró que el bloqueo se mantiene.