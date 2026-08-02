Ministro Energía llama ahorrar electricidad ante ola de calor

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SANTO DOMINGO. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, llamó este domingo a instituciones públicas, empresas y población a hacer un uso más eficiente y responsable de la electricidad ante las altas temperaturas y la presión sobre el sistema eléctrico.

Recordó que el Ministerio puso en marcha el Plan de Eficiencia Energética Gubernamental mediante la Resolución R-MEM-ADM-019-2026, que establece medidas obligatorias para todas las entidades públicas.

QUÉ DISPONE EL PLAN

La resolución ordena regular el uso de aires acondicionados, desconectar equipos sin uso, programar actividades de alto consumo fuera de horas pico y dar seguimiento trimestral con informes.

«Desde el Gobierno estamos impulsando una estrategia integral de eficiencia energética. Ya implementamos medidas obligatorias en las instituciones públicas y trabajamos de manera coordinada con el sector privado», dijo Santos.

CALOR DISPARA DEMANDA

República Dominicana registró tres máximos históricos consecutivos de demanda esta semana y seis en julio, con un récord de 4,330 MW. La sensación térmica llegó a 43-48 grados en el Gran Santo Domingo y hasta 50 grados en Santiago Rodríguez, según el Indomet.

El ministro aclaró que «no se trata de dejar de utilizar los equipos de climatización, sino de hacerlo de manera eficiente».

Recomendó mantener los aires entre 23 y 24 grados, apagar luces y equipos innecesarios, desconectar cargadores, aprovechar luz natural y evitar uso simultáneo de electrodomésticos en horas pico.

SISTEMA ESTABLE, PERO BAJO PRESIÓN

Afirmó que el sistema ha respondido estable por la disponibilidad de generación. En horario nocturno, cuando no aportan 1,780 MW solares y la demanda es máxima, hay entre 4,400 y 4,700 MW disponibles.

«El sistema eléctrico dominicano ha demostrado su capacidad para responder, incluso en momentos de máxima demanda», sostuvo, aunque advirtió que el crecimiento sostenido obliga a fortalecer el ahorro.

PIDE APROBAR LEY

Reiteró la necesidad de que el Congreso apruebe la Ley de Eficiencia Energética para tener un marco moderno que incentive tecnologías eficientes y consolide una cultura de ahorro.