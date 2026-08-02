Indomet informa sobre calor sofocante y aguaceros en la RD

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Santo Domingo, 2 ago (EFE).- La sensación térmica continua muy elevada este domingo en la República Dominicana debido a la combinación de las altas temperaturas y la humedad, mientras una vaguada favorece aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Para el resto de la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

En el resto del país predominará un ambiente mayormente soleado con incrementos nubosos ocasionales.

RECOMENDACIONES

El Indomet recomendó a la población mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde y reducir las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, especialmente en el caso de niños, embarazadas y adultos mayores.EFE

mf-sp