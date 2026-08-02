Gran fiesta hoy domingo en San Juan para honrar atletas locales

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SAN JUAN DE LA MAGUANA, Republica Dominicana, 2 de agosto.- Los artistas Yiyo Sarante, Eddy Herrera y Bulín 47 encabezarán aquí este domingo la celebración del 163 aniversario de la Gesta Restauradora, en un evento que también reconocerá a los atletas de esta provincia que conquistaron medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La actividad, organizada por la plataforma nacional Que Viva la Patria con el respaldo del presidente Luis Abinader y el apoyo del alcalde municipal, Lenin de la Rosa, se desarrollará a partir de las 8:00 de la noche en el Arco del Triunfo, emblemático monumento dedicado a la Restauración.

Durante la jornada se rendirá homenaje a los deportistas sanjuaneros Robert Flonterino, ganador de la medalla de oro en judo (-90 kilogramos); José Nova, plata en judo (+100 kg); Diego García Ramírez, bronce en judo (-68 kg), y Moisés Hernández, bronce en taekwondo, por su destacada participación en la cita deportiva regional.

La conducción del espectáculo estará a cargo de los comunicadores Michael Miguel Holguín, Julio Clemente y Aquiles Correa, quienes animarán una velada concebida para resaltar el orgullo patrio y reconocer el talento deportivo de la provincia.

El programa artístico incluirá las presentaciones de Yiyo Sarante, Eddy Herrera y Bulín 47, en una propuesta que combinará música, entretenimiento y actividades conmemorativas para celebrar una de las fechas más significativas de la historia nacional.

Los organizadores informaron que esperan la asistencia de miles de personas de San Juan de la Maguana y de otras provincias de la región Sur, en una actividad orientada a promover la integración familiar, el civismo y la identidad nacional mediante un amplio programa cultural y artístico.

sp-am