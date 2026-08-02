Irán afirma pacto con Omán por Ormuz está en fase final sin EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este domingo que las conversaciones con Omán para definir el estatus del estrecho de Ormuz entraron en su «fase final» y reiteró que Estados Unidos no tiene nada que ver en ellas.

Teherán y Mascate llevan semanas negociando de forma bilateral el futuro del paso que comparten. El control iraní sobre el estrecho, por donde pasa gran parte del petróleo mundial, es su principal baza estratégica frente al bloqueo perimetral impuesto por Washington.

POSICIÓN OFICIAL

El Ministerio de Exteriores iraní señaló en un comunicado que «el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior bajo ninguna circunstancia», aludiendo a la libre navegación previa a la guerra.

Aclaró que sigue la vía diplomática con Omán para un «acuerdo mutuo» que «sirva a los intereses iraníes» sin presiones de EE.UU. «Las conversaciones entre Irán y Omán son bilaterales y no conciernen a la otra parte», recogió la estatal IRIB.

CRUCE CON TRUMP

Responsables políticos y militares iraníes desmintieron en las últimas horas el mensaje del presidente de EE.UU., Donald Trump, que anunció de madrugada una presunta reapertura del estrecho.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, desmintió también que Trump haya suspendido operaciones contra Irán a petición de Teherán para facilitar esa reapertura.

Según fuentes iraníes, Araqchi dijo el sábado al canciller saudí Faisal bin Farhan que la situación en Ormuz no ha cambiado y que Irán está listo para responder a cualquier ataque. Esa conversación fue trasladada por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán en su llamada telefónica con Trump este domingo.