PAKISTAN: Un atentado suicida deja 15 muertos y 22 heridos

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PAKISTAN 2 Ago.- Al menos 14 personas han muerto, entre ellas seis policías, y otras 22 han resultado heridas este domingo en el noroeste de Pakistán por un atentado suicida perpetrado contra una comisaría en la conflictiva provincia de Jaiber Pastunjuá.

La explosión ha ocurrido concretamente en Kabal, en el valle del Swat, cuando un individuo con un chaleco explosivo intentó atravesar sin éxito un punto de control en las inmediaciones de la comisaría, aprovechando el caos originado por una manifestación juvenil en los alrededores, precisamente en contra de la ola de violencia que lleva meses asolando el valle.

El responsabel policial Fida Hussain ha confirmado el balance provisional a la cadena GEO TV y anunciado que los heridos han sido trasladados al cercano Hospital Universitario Saidu Sharif para recibir tratamiento.

Solo en julio unas 154 personas han muerto por atentados terroristas en Jaiber Pastunjua, según el Instituto Pakistaní de Estudios sobre Conflictos y Seguridad, un repunte del 105% en comparación con el mes anterior.

La violencia allí es prácticamente un fenómeno endémico desde hace 20 años. Para los talibán paquistaníes fue un verdadero bastión hasta su expulsión en 2009 tras una gran ofensiva militar, pero el grupo armado ha continuado lanzando ataques desde la ingobernable frontera afgana.

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