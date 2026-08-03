Entra en vigor este lunes nuevo Código Penal de R. Dominicana

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SANTO DOMINGO, 3 de agosto 2026.- República Dominicana amaneció hoy con un nuevo Código Penal. La Ley 74-25, promulgada hace un año por el presidente Luis Abinader, deja atrás el viejo Código de 1884.

Es el cambio más profundo que ha tenido la justicia penal dominicana en 142 años.

¿QUE CAMBIA?

El nuevo Código no solo aumenta penas. Moderniza el lenguaje del delito. Tipifica conductas que el código del siglo XIX no podía prever.

Entre los más de 70 nuevos tipos penales figuran:

– Feminicidio y sicariato

– Ciberbullying y difusión de deepfakes con fines de chantaje

– Violencia económica, estafa piramidal e intermediación financiera no regulada

– Instigación al suicidio, autosecuestro y falsa denuncia

– Crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada

– Violación sexual en el matrimonio o entre parejas

Además, reconoce el dolo eventual y la culpa consciente, amplía la pena máxima de prisión a 40 años y hasta 60 años por cúmulo de penas.

EMPRESAS QUE TAMBIEN RESPONDEN

Por primera vez, el país introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una empresa, fundación, sindicato o entidad religiosa podrá ser sancionada si un directivo o empleado comete un delito en su beneficio o si se demuestra falta de control.

Las sanciones van desde multas millonarias hasta clausura temporal, disolución e inhabilitación para contratar con el Estado.

MAS PROTECCION PARA VICTIMAS

El nuevo Código crea el registro de agresores sexuales, la vigilancia posterior al cumplimiento de condena, órdenes de protección más robustas para víctimas de violencia de género e intrafamiliar y programas de reeducación para la reinserción social.

BAJO REVISION

La entrada en vigor ocurre mientras una comisión bicameral del Congreso apura modificaciones a una veintena de artículos que generaron controversia, especialmente los relacionados con libertad de expresión, difamación y el artículo 192 sobre difusión de imágenes sin consentimiento.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, garantizaron que las correcciones se aprobarán antes de que venza la legislatura, pero la ley entra en vigencia hoy tal como fue promulgada.

Después de más de dos décadas de intentos fallidos, el país tiene finalmente un Código Penal acorde a los tiempos. Ahora empieza la parte más difícil: aplicarlo.

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