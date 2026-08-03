Entra en vigor este lunes nuevo Código Penal de R. Dominicana

SANTO DOMINGO, 3 de agosto 2026.- República Dominicana amaneció hoy con un nuevo Código Penal. La Ley 74-25, promulgada hace un año por el presidente Luis Abinader, deja atrás el viejo Código de 1884.
Es el cambio más profundo que ha tenido la justicia penal dominicana en 142 años.
¿QUE CAMBIA?
El nuevo Código no solo aumenta penas. Moderniza el lenguaje del delito. Tipifica conductas que el código del siglo XIX no podía prever.
Entre los más de 70 nuevos tipos penales figuran:
– Feminicidio y sicariato
– Ciberbullying y difusión de deepfakes con fines de chantaje
– Violencia económica, estafa piramidal e intermediación financiera no regulada
– Instigación al suicidio, autosecuestro y falsa denuncia
– Crímenes de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada
– Violación sexual en el matrimonio o entre parejas
Además, reconoce el dolo eventual y la culpa consciente, amplía la pena máxima de prisión a 40 años y hasta 60 años por cúmulo de penas.
EMPRESAS QUE TAMBIEN RESPONDEN
Por primera vez, el país introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una empresa, fundación, sindicato o entidad religiosa podrá ser sancionada si un directivo o empleado comete un delito en su beneficio o si se demuestra falta de control.
Las sanciones van desde multas millonarias hasta clausura temporal, disolución e inhabilitación para contratar con el Estado.
MAS PROTECCION PARA VICTIMAS
El nuevo Código crea el registro de agresores sexuales, la vigilancia posterior al cumplimiento de condena, órdenes de protección más robustas para víctimas de violencia de género e intrafamiliar y programas de reeducación para la reinserción social.
BAJO REVISION
La entrada en vigor ocurre mientras una comisión bicameral del Congreso apura modificaciones a una veintena de artículos que generaron controversia, especialmente los relacionados con libertad de expresión, difamación y el artículo 192 sobre difusión de imágenes sin consentimiento.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, garantizaron que las correcciones se aprobarán antes de que venza la legislatura, pero la ley entra en vigencia hoy tal como fue promulgada.
Después de más de dos décadas de intentos fallidos, el país tiene finalmente un Código Penal acorde a los tiempos. Ahora empieza la parte más difícil: aplicarlo.
jt-am-sp
Fantástico, por fin ya los corruptos no podrán seguir postergando la ley. Sobre la violación en la pareja, algunos estados de EU tienen esa ley, pueden revisarla para ver como es interpretada y aplicada. Por supuesto, debe existir clara evidencia de que se forzó a la pareja al acto sin su consentimiento. Eso lo puede hacer tanto el hombre como la mujer, pues el instinto animal es igual en ambos sexos.
Un ejemplo, cuando el hombre llega a la casa con un par de tragos en la cabeza y con su testosterona en su pico, y lo que piensa es descargarse, la pareja tiene su periodo, no tiene deseo, se lo dice, pero a él no le importa, y cree que como es el hombre de la casa la mujer tiene que obedecer. Con ese deseo salvaje la tira en la cama forzándola al acto, ella se siente violada, irrespetada, y lucha contra el hombre para evitar el abuso, y él le da un par de bofetadas y la penetra, sin… Leer mas »
Delincuentes que quiero que jusguen con este codigo, Chaman Chacra 120 años, el Panadero que secuestro, violò y asesinò à La Niña Paola en buena matematica 90 Años. Quien sigue?
Avancencemos CARAJO , en el Camino Los vamos mejorando, pero ya era tiempo
Si se aplica para TODOS por igual no hay problemas arriba la JUSTICIA
Violacion sexual en el matrimonio? Como se podria probar una acusacion asi? Yo ya compre un juego de 6 camaras espias, para grabar todas mis intimidades por si me acusan un dia.
grandes desafios……..
Soy victima, de Una estafa Inmobiliaria en DR