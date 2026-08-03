Juristas RD chocan por nuevo Código que entra en vigencia

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SANTO DOMINGO.- Posiciones encontradas expresaron los penalistas Carlos Balcácer y Miguel Valerio sobre si aumentará la población carcelaria con la entrada en vigencia este lunes del nuevo Código Penal, que aumenta y acumula penas y crea nuevas tipificaciones de crímenes y delitos.

Entrevistados por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya USA, los juristas coincidieron en que la nueva norma es muy avanzada para la sociedad dominicana.

QUÉ DICE VALERIO

Valerio admitió que la nueva normativa penaliza conductas que no existían en el Código de 1884, pero aclaró que la población que delinque es muy reducida.

“No se puede juzgar a una población por las personas que se dedican a delinquir, sino por aquellos que no incurren en acciones delictivas”, afirmó.

Destacó como novedad que el Código inicia reconociendo que la Constitución y los Tratados Internacionales tienen mayor jerarquía que el propio Código en garantías ciudadanas.

“Este Código empieza reconociendo principios de lo que se conoce como el convencionalismo en Derecho Penal. En el Artículo 2 empieza todo el desarrollo de los grandes principios del Derecho Penal”, explicó.

Calificó como un absurdo jurídico el cúmulo de penas.

“Donde a un imputado se le aplican diez años por una pena, tres más por otra e igual cantidad por otra, se convertirán en 16 años, y eso es un absurdo porque la pena mayor absorbía las menores”, deploró.

No obstante, reconoció aspectos positivos como la figura del Medio Libre.

“Todo no es malo. A partir de este lunes tenemos el Medio Libre. Un infractor primario no tendría que entrar a la cárcel si la infracción es menor”, detalló.

Defendió la penalización de la difamación extorsiva.

“Yo la he vivido. Hay grupos en la comunicación que publican fake news y provocan una crisis de daño reputacional, y hasta que no se paga el primer peso no se produce el delito”, dijo.

QUÉ DICE BALCÁCER

Más pesimista, Carlos Balcácer advirtió que los mayores conflictos vendrán en el área digital.

“La expansión de la comunicación digital después del Covid ha evolucionado más que en los últimos 100 años y eso va a traer consecuencias, porque ante una infracción se tiene que canalizar vía el Ministerio Público, no se puede ir directamente ante un juez”, sentenció.

Lamentó que se implemente un código que no se adapta a la idiosincrasia dominicana.

“Me duele mucho un código que aumente penas, que acumule las mismas y que no se adapte a la idiosincrasia del pueblo del cual es destinatario. El Código Penal es la síntesis de la agonía humana”, expresó.

Definió la norma como “una venganza callada y oculta de una determinada clase enquistada en el poder”.

Criticó la sobrerregulación del robo: “En el Código de 1884 el legislador francés lo sintetizó en cinco artículos y no había forma de que el ladrón se saliera con la suya. Ahora el robo simple tiene 18 artículos y el robo con agravante 22”.

EN LO QUE COINCIDEN

Ambos dudaron del éxito de la Comisión de Seguimiento y Socialización creada por el presidente Luis Abinader para socializar el nuevo Código.

“¿Cómo se va a rendir un informe al Poder Ejecutivo del extracto poblacional infractor si no se tiene vínculos con esa realidad?”, cuestionó Balcácer.

jt-am