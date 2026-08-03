Familia víctima ataque en Naco pide envien el acusado a juicio

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SANTO DOMINGO.– Familiares de Ivonne Handal, la señora de 70 años asesinada en julio de 2025 en un apartamento del ensanche Naco, de esta capital, solicitaron a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocar el auto de no ha lugar emitido a favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, el autor de este crimen, quien supuestamente está afectado de esquizofrenia.

En una nota de prensa piden que este último. pese a su condición mental, sea sometido a juicio.

Afirmaron que en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de la Procuraduría General de la República hay personas privadas de libertad con diagnóstico de esquizofrenia, por lo que Pumarol Fernández puede permanecer bajo custodia del sistema penitenciario en pabellones especializados para el manejo de salud mental.

Carolyn Taveras Handal, Evelyn Taveras Handal y Waleska Handal, hijas de la víctima, señalaron que el imputado representa un riesgo para la sociedad y que sus familiares no tienen control sobre su comportamiento, por lo que entienden debe estar bajo supervisión de las autoridades.

Alegaron que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó mediante una evaluación pericial que Pumarol Fernández se encuentra en condiciones mentales para enfrentar un proceso judicial,

Pidieron a los jueces Luis Omar Jiménez, Teófilo Andújar e Isis Muñiz, integrantes de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que valoren los elementos presentados y permitanr que el caso sea conocido en juicio.

El tribunal aplazó para el próximo 6 de agosto de 2026 la lectura de la decisión sobre el recurso presentado.

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