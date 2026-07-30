Abinader convoca al CNM para evaluar jueces Suprema Corte

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, convocó para este lunes 3 de agosto de 2026 al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La sesión se celebrará a las 5:00 de la tarde en el Palacio Nacional.

La convocatoria se produce luego de que en abril pasado concluyera el período de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), entre ellos su presidente, Luis Henry Molina, y los titulares de las tres salas del máximo tribunal: Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala; Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala; y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente de la Tercera Sala.

Conforme establece la Constitución dominicana, corresponde al CNM evaluar a estos magistrados y a otros siete jueces de la Suprema Corte de Justicia para determinar si serán confirmados en sus cargos o sustituidos.

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente de la República, quien lo preside; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo, ambos representantes de la segunda mayoría; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la jueza Nancy Salcedo, quien ejerce como secretaria del organismo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez.

El proceso de evaluación forma parte del mecanismo constitucional establecido para la renovación y fortalecimiento del sistema judicial dominicano.

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