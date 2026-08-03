CONNECTICUT: Celebran Parada Dominicana dedicada a P. Plata

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BRIDGEPORT, Connecticut.- Con un colorido desfile de carrozas, comparsas y expresiones artísticas propias de la cultura dominicana, Bridgeport celebró la segunda edición de la Parada y Festival Dominicano en el Seaside Park.

El evento fue organizado por la entidad Líderes por la Defensa y Diversidad Educativa y Dominican Leaders in Education (DR-LEAD).

Este año la celebración estuvo dedicada a la provincia de Puerto Plata, resaltando su riqueza histórica y cultural, con el objetivo de exaltar las raíces taínas y la herencia indígena que forma parte esencial de la identidad dominicana.

RESPALDO DEL GOBERNADOR

La actividad estuvo encabezada por el gobernador del estado de Connecticut, Ned Lamont, junto a representantes estatales, quienes expresaron su respaldo a la comunidad dominicana por sus aportes y valores al desarrollo del estado.

Además, participaron autoridades diplomáticas y representantes del Gobierno dominicano, quienes destacaron la cultura y la historia que unen al pueblo dominicano sin importar la ubicación geográfica.

IMPULSANDO LA CULTURA Y LA DIVERSIDAD

DR-LEAD, junto a su organización hermana LEAD, reafirmó su compromiso de celebrar las tradiciones que hacen a las comunidades más fuertes y conectadas, fomentando la diversidad como su mayor fortaleza y creando oportunidades para que todos prosperen.

El evento reunió a dominicanos residentes en la zona triestatal, especialmente de Connecticut, así como a comunidades procedentes de Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Massachusetts, Rhode Island y otras ciudades cercanas.