COLOMBIA: Detectan plan para enturbiar toma De la Espriella

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BOGOTÁ.- Los servicios de Inteligencia de Colombia advirtieron sobre un supuesto «plan terrorista» del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enturbiar las fechas previas y posteriores a la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para este viernes 7 de agosto.

Al frente de estas operaciones estaría Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, tercer comandante del ELN, según informes de Inteligencia a los que tuvo acceso la emisora Caracol Radio.

De acuerdo con esos reportes, los objetivos serían bases militares y de la Policía, como la comisaría que sufrió un atentado el pasado sábado en Cúcuta.

Al menos diez personas, entre ellas siete policías, resultaron heridas después de que un coche bomba explotara en las inmediaciones de una estación policial en Cúcuta, capital de Norte de Santander. El Gobierno atribuyó la responsabilidad del ataque al ELN, al que siguieron varias detonaciones y una ráfaga de disparos.

ATAQUES A INFRAESTRUCTURA CIVIL

No obstante, según la información que manejan las autoridades, los ataques del ELN no se circunscribirían únicamente a las fuerzas de seguridad, sino que también tendrían como blanco instalaciones civiles y consideradas críticas.

FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

De la Espriella, quien ya condenó los atentados, asumirá la Presidencia de Colombia este viernes 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, en medio de fuertes medidas de seguridad. Tras confirmarse su triunfo en las urnas, advirtió a los grupos armados que la única salida es dejar las armas.