COLOMBIA: Detectan plan para enturbiar toma De la Espriella

BOGOTÁ.- Los servicios de Inteligencia de Colombia advirtieron sobre un supuesto «plan terrorista» del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enturbiar las fechas previas y posteriores a la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para este viernes 7 de agosto.
Al frente de estas operaciones estaría Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, tercer comandante del ELN, según informes de Inteligencia a los que tuvo acceso la emisora Caracol Radio.
De acuerdo con esos reportes, los objetivos serían bases militares y de la Policía, como la comisaría que sufrió un atentado el pasado sábado en Cúcuta.
Al menos diez personas, entre ellas siete policías, resultaron heridas después de que un coche bomba explotara en las inmediaciones de una estación policial en Cúcuta, capital de Norte de Santander. El Gobierno atribuyó la responsabilidad del ataque al ELN, al que siguieron varias detonaciones y una ráfaga de disparos.
ATAQUES A INFRAESTRUCTURA CIVIL
No obstante, según la información que manejan las autoridades, los ataques del ELN no se circunscribirían únicamente a las fuerzas de seguridad, sino que también tendrían como blanco instalaciones civiles y consideradas críticas.
FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
De la Espriella, quien ya condenó los atentados, asumirá la Presidencia de Colombia este viernes 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, en medio de fuertes medidas de seguridad. Tras confirmarse su triunfo en las urnas, advirtió a los grupos armados que la única salida es dejar las armas.
AL NUEVO BUKELE DE COLOMBIA QUE LES DES CANDELA HASTA DESAPARECERLOS A TODOS ESOS CRIMINALES TERRORRISTAS APOYADOS POR PETRO PETROLEO H DE P
Eso es lo que sabe hacer la izquierda…Caos y desorden
Eso es el terrorita de la far que es presidente ahora. Y si no abren los ojos se queda en el poder.
Y como saben eso y no actúan?
PORQUE ESTAN PROTEGIDOS POR PETRO
Es que es mas falcil acusar a tus adversaarios politicvos y pintarlos como enemigos endemoniados que decir la verdad. Colombia es un pais rico, con gentes muy codiciosas y ahora este de extrema derecha, que prometio maravillas aplicando una fuerza sin control….tendra que cumnplir y ya prepara las excusas