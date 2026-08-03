Miles de evacuados y viviendas destruidas por incendios en EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON. Más de 65.000 personas han sido evacuadas y alrededor de 700 viviendas han quedado destruidas debido a los graves incendios forestales que afectan el noroeste de Estados Unidos, donde equipos de emergencia continúan combatiendo las llamas en medio de condiciones climáticas adversas.

Los incendios han provocado una amplia movilización de bomberos y organismos de socorro, mientras las autoridades mantienen órdenes de evacuación en varias zonas ante el avance del fuego, que amenaza comunidades enteras y ha causado importantes daños materiales.

ALTAS TEMPERATURAS PROPAGAN INCENDIOS

Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y los fuertes vientos han favorecido la rápida propagación de los incendios, complicando las labores de control y contención por parte de los equipos desplegados.

Autoridades locales y estatales trabajan en la evaluación de los daños, la atención a las familias desplazadas y la habilitación de refugios temporales para los afectados.

Los incendios forestales son considerados una de las principales emergencias ambientales de la temporada en la región, mientras continúan los esfuerzos para proteger vidas humanas y reducir el impacto sobre las comunidades afectadas.

of-am