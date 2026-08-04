Fallece Alfonso «Alfy» Fanjul, presidente de Central Romana

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SANTO DOMINGO, 4 de agosto 2026.– Alfonso «Alfy» Fanjul, copropietario y durante décadas presidente de Central Romana Corporation, falleció este lunes a los 89 años en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde recibía atenciones médicas.

Nacido en Cuba en 1937 y residente en Palm Beach, Florida, Fanjul integró una generación de empresarios que lideró la expansión de negocios familiares en Estados Unidos y la República Dominicana, con inversiones en los sectores azucarero, turístico e inmobiliario.

Su trayectoria empresarial estuvo estrechamente ligada a Central Romana Corporation. En 1984, junto a su hermano José «Pepe» Fanjul, adquirió la participación mayoritaria de la compañía junto a los socios dominicanos Ramón Menéndez, Carlos Morales Troncoso y Eduardo Martínez Lima. A partir de entonces asumió la presidencia del grupo.

DIVERSIFICACIÓN DE OPERAC IONES

Bajo su liderazgo, Central Romana diversificó sus operaciones durante las siguientes cuatro décadas, ampliando sus inversiones hacia el turismo, el desarrollo inmobiliario, las zonas francas, la ganadería, el procesamiento de alimentos, la producción de materiales de construcción y los servicios aeroportuarios y portuarios, además de mantener su liderazgo en la industria azucarera.

En septiembre de 2024, el Consejo de Directores designó a José Fanjul Jr. como presidente de Central Romana, mientras Alfonso Fanjul y José «Pepe» Fanjul continuaron como copresidentes del Consejo de Directores y codirectores ejecutivos de la empresa.

Fundada en 1912, Central Romana Corporation tiene como actividad principal el cultivo de caña de azúcar y la producción azucarera. La empresa es uno de los mayores empleadores privados de la República Dominicana y concentra gran parte de sus operaciones en la provincia La Romana y otras localidades de la región Este.

CENTRAL ROMANA LAMENTA

La Junta Directiva del Central Romana Corporation, Ltd. y sus empresas afiliadas expresaron profundo pesar por el fallecimiento de Alfonso, a quien definieron como un líder visionario cuya trayectoria empresarial dejó una huella imborrable en la historia de la organización.

En un comunicado, destacaron que durante más de cuatro décadas al frente de Central Romana, Fanjul desempeñó un papel decisivo en el crecimiento y fortalecimiento de la corporación, promoviendo una cultura basada en el trabajo, la innovación y la responsabilidad empresarial.

Resaltaron que, bajo su liderazgo, Central Romana consolidó su posición como una de las principales corporaciones agroindustriales y turísticas del Caribe, impulsando importantes procesos de modernización, diversificación e inversión, al tiempo que reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Asimismo, señaló que su capacidad para afrontar los desafíos de un entorno cambiante, su apego a los más altos valores empresariales y su permanente vocación de servicio constituyen un legado que perdurará en la empresa.

La Junta Directiva expresó sus más sinceras condolencias a su esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares, así como a todos los colaboradores de Central Romana Corporation, quienes —afirmó— comparten el profundo pesar por su partida.

sp-am