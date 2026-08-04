PLD someterá ante TC acción contra el nuevo Código Penal

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) prepara acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios artículos del nuevo Código Penal.

«No ha nacido y ya se está cuestionando», afirmó en rueda de prensa Yván Lorenzo, vicepresidente de la orgabnización opositora.

El jurista y exsenador recordó que desde su curul en el Senado mantuvo una postura firme y crítica de rechazo al nuevo Código Penal, al considerar que contiene disposiciones que atentan contra derechos fundamentales.

«Hemos dicho y reiteramos que como está actuando el Gobierno del PRM es como actúan los gobiernos totalitarios y dictatoriales. Un partido que llegó al Gobierno sobre la base de atropellar la dignidad de funcionarios que actuaron a favor del país, un partido que todo lo criticaba, hoy su epidermis está muy sensible y no quiere que le critiquen; por eso ha impulsado la promulgación de leyes mordaza», sostuvo.

Aclaró que una parte del nuevo Código Penal entró en vigencia este lunes, pero que los artículos modificados recientemente aún no han sido publicados en la Gaceta Oficial, por lo que no han entrado en vigor.

Lorenzo también criticó la existencia de una «mayoría mecánica» en el Congreso Nacional subordinada a los intereses del Poder Ejecutivo, argumentando que el pueblo no tiene esperanzas de que la legislación sea revisada con verdadera seriedad.