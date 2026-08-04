Ucrania reporta cuatro muertos en nueva oleada ataques Rusia

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KIEV.- Las autoridades ucranianas informaron este martes de la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, tras los nuevos bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia en varias provincias, incluyendo Odesa, Jersón, Sumi y Donetsk.

El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, detalló que las dos menores fallecidas son niñas de 5 y 10 años, quienes murieron junto a otra mujer durante ataques aéreos. «Una noche difícil, consecuencias terribles», lamentó en sus redes sociales.

Grigorov precisó que seis bombas guiadas impactaron contra infraestructura civil, mientras que otras dos fueron interceptadas por las defensas aéreas ucranianas.

En Mikolaiv, capital de la provincia homónima, otra mujer murió por los ataques. «No había objetivos militares» en las zonas dañadas, denunció el alcalde Oleksandr Sienkevich.

«Terroristas rusos atacaron deliberadamente un sector privado. Los hogares de personas que simplemente estaban haciendo su vida, regresando a casa y acostándose», lamentó el edil.

En las últimas horas también se han registrado bombardeos en el centro de Kramatorsk, en Donetsk, que han dejado más de veinte heridos, además de nuevos ataques en Jersón y Odesa con varios lesionados.

ZELENSKI DENUNCIA «CACERÍA DELIBERADA»

En Jersón, un video difundido este martes muestra el momento en que un dron ruso impacta contra un hombre que huye desesperadamente. Las imágenes fueron compartidas por el presidente Volodímir Zelenski, quien denunció el «safari» al que, asegura, Rusia somete a diario a la población civil.

«Un dron ruso cazó deliberadamente a un hombre que vendía verduras y detonó justo a su lado. Los rusos incluso admitieron el crimen, mostrando cero arrepentimiento y jactándose abiertamente de atormentar a la gente. El hombre resultó herido», relató Zelenski.

«Todos los días, la gente común en Jersón se enfrenta a estos ‘safaris’ de los rusos. El mundo debe ver esto. Debe ver cada prueba de que Rusia ha enloquecido y de que sus soldados se deleitan matando y maltratando a civiles», denunció.

El mandatario insistió en que sin presión internacional, el Kremlin seguirá actuando de la misma forma. «Es imposible imaginar que el mundo pueda coexistir con este mal», afirmó.

«Debemos actuar y apoyar la vida de manera que se obligue a Rusia a pensar seriamente en la paz en lugar de expandir el alcance de sus drones. Esto no se trata solo de Ucrania», advirtió Zelenski, al señalar que Moscú podría apuntar en el futuro a otros países como Polonia, Finlandia, Moldavia o los Estados bálticos.