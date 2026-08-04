Isla de Cuba sufre otro apagón nacional en menos de 24 horas

La Habana, 4 de agosto (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba registró este lunes un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de 24 horas y el séptimo que ha afectado a toda la isla en lo que va de 2026, cuando había iniciado el proceso de recuperación el servicio.

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en las redes sociales que el nuevo fallo se produjo esta tarde durante el proceso de restablecimiento a causa de «eventos meteorológicos» que provocaron afectaciones sobre la red eléctrica, lo que incidió «directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea», que salieron de servicio.

«Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible», añadió el mensaje de la empresa, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La víspera, a las 22:43 hora local del domingo (2.43 GMT del lunes), había ocurrido una desconexión total del SEN, según reportó la empresa eléctrica, que indicó de seguido que ya se habían iniciado las tareas de recuperación. Al mediodía, la UNE había indicado que en La Habana se había restablecido la electricidad a 29 circuitos de distribución que dan servicio a 87.480 clientes, equivalentes al 14.27 % en la ciudad, y también a 19 hospitales entre otros servicios vitales como el abastecimiento de agua.

RESTAURACIÓN DEL SERVICIO

Al respecto, el director del despacho nacional de carga de la UNE, Félix Estrada, explicó a la televisión estatal que en el momento de esta última caída estaban a punto de sincronizar al SEN varias centrales térmicas, y en la actualidad se ha retomado el proceso gradual establecido para restaurar el servicio.

De acuerdo con situaciones similares previas, el restablecimiento del Sistema es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar 24 horas y más porque supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

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