Medllista olímpica Marileidy Paulino conquista oro en JCC

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SANTO DOMINGO. La velocista dominicana y medallista olímpica, Marileidy Paulino, conquistó este martes la presea de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, reafirmando su dominio en la prueba de los 400 metros planos.

Paulino volvió a demostrar su calidad y jerarquía internacional al imponerse ante su público, aportando una nueva presea dorada para la República Dominicana en la cita regional.

La campeona olímpica y mundial fue recibida con una gran ovación en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde los aficionados celebraron otra actuación histórica de una de las principales figuras del atletismo dominicano.

Con este triunfo, Paulino suma un nuevo capítulo a su exitosa carrera deportiva y consolida su legado como una de las atletas más destacadas en la historia del deporte dominicano.

OTROS GANADORES

La República Dominicana hizo historia nuevamente en el atletismo al conquistar la medalla de oro en el relevo mixto 4×400 metros, estableciendo además un nuevo récord de la competencia regional.

La cuarteta dominicana, integrada por Erick Sánchez, Anabel Medina, Christopher Melenciano y Marileidy Paulino, detuvo el cronómetro en 3:10.57, para retener el título de esta modalidad por segunda edición consecutiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El triunfo criollo se definió en los metros finales, cuando Melenciano y la campeona olímpica Marileidy Paulino protagonizaron una gran remontada. Sánchez inició la prueba y entregó el testigo a Medina, quien posteriormente pasó la responsabilidad a Melenciano.

Cuando Paulino recibió el relevo, República Dominicana marchaba en la segunda posición, pero la velocista dominicana, impulsada por el respaldo del público en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, aceleró para tomar la punta y llevar al equipo hasta la victoria.

La celebración llegó al cruzar la meta, con Paulino levantando el testigo como símbolo de un triunfo histórico ante su afición.

La medalla de plata correspondió a Puerto Rico, con tiempo de 3:11.88, mientras que Cuba obtuvo el bronce con 3:13.32.

El nuevo registro dominicano superó la marca anterior establecida por el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, cuando la cuarteta nacional cronometró 3:14.81.

LIRANYI ALONSO GANA ORO

La dominicana Liranyi Alonso también brilló en la jornada de atletismo al conquistar la medalla de oro en los 100 metros planos femeninos y establecer récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Alonso registró un tiempo de 11.10 segundos, superando la marca que pertenecía a la bahameña Chandra Sturrup, quien había logrado 11.14 segundos en Maracaibo 1998.

La también dominicana Fiordaliza Cofil finalizó en la sexta posición con marca de 11.36 segundos.

BRONCE EN 100 METROS Y SALTO TRIPLE

El velocista dominicano Melbin Marcelino ganó la medalla de bronce en los 100 metros planos masculinos con un tiempo de 10.19 segundos.

El oro fue para el colombiano Ronal Longa, quien registró 10.06 segundos, mientras que la plata quedó en manos del jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie, con 10.17 segundos.

La atleta dominicana Ana José Timá sumó otra medalla para el país al conquistar el bronce en la prueba de salto triple femenino con una marca de 13.85 metros.

Las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea ocuparon los primeros dos lugares del podio. Pérez ganó el oro con 14.78 metros, mientras que Povea obtuvo la plata con 14.71 metros.

of-am