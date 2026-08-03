EEUU exigirá fianzas US$20 mil por visas de turismo y negocios

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WASHINGTON. Estados Unidos implementará una nueva medida migratoria que permitirá exigir una fianza de hasta 20 mil dólares a determinados solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2) provenientes de varios países.

Es parte de un programa destinado a reducir la permanencia irregular de extranjeros en su territorio.

La disposición establece que los funcionarios consulares podrán solicitar a algunos viajeros el depósito de una garantía económica como condición para la emisión del visado. El monto máximo será de 20 mil dólares, y la medida aplicará principalmente a nacionales de países considerados con mayores índices de incumplimiento de los términos migratorios.

La fianza será reembolsada a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa, incluyendo abandonar Estados Unidos dentro del período autorizado. En caso contrario, el dinero podrá ser utilizado para cubrir costos asociados al proceso de deportación.

MEDIDA BUSCA FORTALECER LAS NORMAS MIGRATORIAS

El Departamento de Estado estadounidense sostiene que la medida busca fortalecer el cumplimiento de las normas migratorias y disminuir los casos de personas que permanecen en el país después del vencimiento de sus permisos de estadía.

La política amplía un programa piloto aplicado anteriormente, que contemplaba depósitos de entre 5 mil y 15 mil dólares para ciertos solicitantes de visas B1/B2. Con la nueva disposición, el número de países sujetos al requisito se amplía y el límite máximo de la garantía aumenta.

La medida ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten que podría dificultar el acceso a visitantes legítimos debido al elevado costo económico de la garantía.

of-am