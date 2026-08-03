EEUU exigirá fianzas US$20 mil por visas de turismo y negocios

WASHINGTON. Estados Unidos implementará una nueva medida migratoria que permitirá exigir una fianza de hasta 20 mil dólares a determinados solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2) provenientes de varios países.
Es parte de un programa destinado a reducir la permanencia irregular de extranjeros en su territorio.
La disposición establece que los funcionarios consulares podrán solicitar a algunos viajeros el depósito de una garantía económica como condición para la emisión del visado. El monto máximo será de 20 mil dólares, y la medida aplicará principalmente a nacionales de países considerados con mayores índices de incumplimiento de los términos migratorios.
La fianza será reembolsada a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa, incluyendo abandonar Estados Unidos dentro del período autorizado. En caso contrario, el dinero podrá ser utilizado para cubrir costos asociados al proceso de deportación.
MEDIDA BUSCA FORTALECER LAS NORMAS MIGRATORIAS
El Departamento de Estado estadounidense sostiene que la medida busca fortalecer el cumplimiento de las normas migratorias y disminuir los casos de personas que permanecen en el país después del vencimiento de sus permisos de estadía.
La política amplía un programa piloto aplicado anteriormente, que contemplaba depósitos de entre 5 mil y 15 mil dólares para ciertos solicitantes de visas B1/B2. Con la nueva disposición, el número de países sujetos al requisito se amplía y el límite máximo de la garantía aumenta.
La medida ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que advierten que podría dificultar el acceso a visitantes legítimos debido al elevado costo económico de la garantía.
of-am
LOS LAM BONES YOLEROS AHORA SON MAS FASCISTAS QUE EL NIETO DE UN IMIGRANTE ILEGAL QUE ENTRO CON MENORIA DE EDAD A EEUU Y HOY SU PARCHE MAL PEGAO ES MAS PROPIETARIO QUE LOS MISMOS INDIGENAS….EL DOMINIM I E R D AS ES IMBECIL POR NATURALEZA…ODIA SU ORIGEN NEGROIDE Y SE IDENTIFICA CON QUIEN LO TIENE PISAO.
Con esa cantidad de dinero me quedo en mi Pais feliz.
Humildemente , yo veo con simpatía la lógica dek señor Presidente Donald Trumph: LAS PERSONAS OBESAS Y ENCIMA DE ESO QUE SON POBRES, SI LE FACILITAN LA ENTRADA A LOS ESTADOS UNIDOS, ESO SIGNIFICA QUE SOLAMENTE PIENSAN EN CONSEGUIR DINERO COMO SEA Y EN COMER.
Yo apoyo qué no entre a los estados unidosb ni un turista en todo el año 2027.
Vamos a planificar desde ahora.
Permitir 4 años y subir fianza a 5 millones de dolares
Residentes legales en estados unidos que regresan a sus países de orígenes después de 45 años aumentarle el tiempo de 5 meses a 4 años fuera del país.
Subir fianza de turista de 20,000 dólares a 5 millones de dolares
Atención casa blanca
Atención trump.
Se fija una fianza de 20,000 dolares
Yo sugiero subirla A 5 millones de dólares.
O eliminar la visa de turista.
Sugiero que los que tienen residencia y tienen mayor de 45 años se aumente su estadía en su país de 5 meses y 15 días
A 4 AÑOS
ASI VACIAMOS LOS ESTADOS UNIDOS
MI PROPUESTA ES LA MEJOR
«Derechos de los migrantes». O sea que esas descaradas ONGs apoyan que uno utilice el PRIVILEGIO de obtener una visa de USA para quedarse ilegalmente?