CNM aprueba cronograma para evaluar a jueces de la Suprema

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el mandatario Luis Abinader, aprobó este lunes el cronograma que regirá el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional concluyó el pasado 3 de abril.

La decisión busca organizar las distintas etapas del proceso conforme a la Constitución de la República y a la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, garantizando el debido proceso y el cumplimiento de los plazos establecidos.

La sesión contó con la participación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien intervino de manera virtual; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la jueza de la SCJ y secretaria del CNM, Nancy Salcedo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez. Con la presencia de todos sus integrantes, el organismo cumplió con el quórum legal requerido.

LOS INFORMES SOBRE LA REUNION

Al concluir la reunión, la secretaria del CNM, Nancy Salcedo, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, informaron que el cronograma provisional se desarrollará entre el 7 de agosto y el 23 de octubre de 2026.

Explicaron que el proceso contempla una segunda fase de postulaciones abiertas al público, una vez se determinen las posibles vacantes en la Suprema Corte de Justicia. No obstante, precisaron que el calendario podrá ser ajustado conforme avance el proceso.

Anunciaron que las entrevistas para la evaluación de desempeño de los magistrados serán públicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 2-25 del Consejo Nacional de la Magistratura.

MOLINA Y SALCEDO DECIDEN NO POSTULARSE

Durante las declaraciones también se dio a conocer que el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, y la jueza Nancy Salcedo decidieron no postularse para un nuevo período como integrantes del alto tribunal.

Con la aprobación del cronograma, el Consejo Nacional de la Magistratura inicia formalmente los trabajos que conducirán a la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los principios de transparencia e institucionalidad que rigen ese proceso.

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