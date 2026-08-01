EEUU. e Israel, genocidas contra palestinos y cubanos (1 de 2)

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1 -El genocidio que Israel está llevando a cabo contra los palestinos es algo brutalmente macabro e inhumano. Es una barbarie ejercida por mentes diabólicas. Es doblemente satánico y cínico. Sus ejecutores dicen ser el pueblo de Dios, cuando por sus acciones más bien es un pueblo del diablo.

2 – Mucha gente ignorante de las barbaridades que Israel ha cometido contra los palestinos a partir de 1948 justifica ese genocidio con el argumento de que Israel tiene que defenderse, al creer que todo comenzó la mañana del 7 de octubre de 2023, cuando en cuestión de horas más de tres mil milicianos de Hamás asesinaron a 1,200 israelíes, en su mayoría civiles, incluidos mujeres, ancianos y niños. En esta tragedia también fueron secuestradas 252 personas.

3 – Israel lleva 77 años ocupando territorios palestinos, entregando a los colonos las mejores tierras de Cisjordania y entregándoles armas con licencia para matar. En este asedio, Israel cuenta con todo el armamento que desee, suministrado por Estados Unidos y Europa, para bombardear impunemente a Gaza y hacer polvo todas sus infraestructuras. En este conflicto asimétrico, Gaza ha sido sometida a un cruel bloqueo y convertida en “la mayor cárcel del mundo” a cielo abierto, donde el hambre, la sed, la muerte y la destrucción son el pan de cada día.

4 – Por esta cárcel, después de la tragedia referida del 7 de octubre, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, declaró: “Es importante reconocer que los atentados de Hamás no se produjeron en el vacío”. Él aludía a los 77 años de masacres, frustración y rabia que el pueblo palestino venía sufriendo por la colonización, opresión y embates de Israel contra el pueblo palestino. Por estas declaraciones de Guterres, las autoridades israelíes montaron en cólera y acusaron al portugués de “antisionista” y “amigo de los terroristas”. Con iguales estigmatizaciones de antisionista y terrorista, acusaron y acusan a todo aquel que se atreva a imputar a Israel de genocida o que intente llevar ayuda humanitaria a los palestinos. Israel tiene 77 años colonizando y masacrando a Palestina.

5 – Para que se entienda mejor el conflicto entre Israel y Palestina, paso a transcribir unas informaciones al respecto que se encuentran en cientos de páginas digitales: El trato de Israel hacia los palestinos, durante más de siete décadas, ha sido documentado por organizaciones internacionales y la ONU. Han documentado ocupación militar, violaciones continuas a los derechos humanos, incluyendo el despojo de tierras, el bloqueo, violencia sistémica, desplazamientos y asedio, encarcelamientos, asesinatos y torturas. La historia de la relación entre Israel y Palestina y las condiciones de vida de la población palestina se pueden dividir en las etapas fundamentales siguientes:

6 – La Nakba (1948): Con la creación del Estado de Israel, se estima que entre 700.000 y 750.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares, marcando el inicio de la crisis de refugiados palestinos. Hasta el día de hoy, el derecho al retorno ha sido sistemáticamente denegado. Ocupación de 1967: Tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó militarmente Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Desde entonces, la población en estos territorios vive bajo un régimen de control militar. El bloqueo de Gaza y el asedio: La Franja de Gaza ha sufrido un bloqueo estricto por parte de Israel desde 2007, limitando severamente la entrada de bienes, servicios, ayuda humanitaria y el movimiento de personas. Desde entonces le controlan (le cortan) la electricidad y el agua, le bloquean la entrada de alimentos y le impiden la libre circulación por su territorio. Por tal razón, a la Franja de Gaza la llaman la mayor cárcel del mundo a cielo abierto. Los gazatíes son prisioneros en su propia tierra.

7 – Denuncias de apartheid y violencia: Múltiples agencias, incluyendo Amnistía Internacional, han clasificado las políticas de Israel hacia los palestinos como un sistema de apartheid. Esto se evidencia en la demolición de viviendas, el crecimiento continuo de asentamientos ilegales en Cisjordania, los arrestos masivos y las restricciones de movimiento. Situación humanitaria actual: Los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportan graves crímenes internacionales en los Territorios Palestinos, señalando una crisis humanitaria devastadora y un alto índice de víctimas civiles. El impacto del bloqueo en la Franja de Gaza y la crisis humanitaria El impacto del bloqueo en la Franja de Gaza ha provocado un colapso humanitario total, agravado de forma catastrófica tras el estallido del conflicto abierto en octubre de 2023 y las restricciones referidas que continúan vigentes. De acuerdo con informes conjuntos de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea, las condiciones de desarrollo humano en el enclave han retrocedido 77 años, destruyendo por completo la economía y el tejido social. Los efectos más críticos de este asedio prolongado y recrudecido se manifiestan en los siguientes ámbitos: Destrucción de infraestructura y vivienda

8 – Pérdida de hogares: Más de 372.000 viviendas han sido destruidas o dañadas, dejando a más del 60% de la población sin un techo. Desplazamiento masivo: Alrededor de 1,9 millones de personas (la gran mayoría de la población de Gaza) sufren desplazamientos forzosos recurrentes. Acumulación de escombros: Se calcula la existencia de más de 68 millones de toneladas de escombros acumulados en el territorio, cuya remoción requerirá miles de millones de dólares.

9 – Colapso sanitario y brotes de enfermedades. Hospitales fuera de servicio: Más de la mitad de los centros médicos de Gaza están inoperativos debido a los bombardeos y al desabastecimiento provocado por el bloqueo. Falta de suministros básicos: Las autoridades israelíes bloquean o demoran drásticamente la entrada de generadores, piezas de repuesto y aceite de motor, lo que limita el funcionamiento de los pocos hospitales restantes a solo 3 o 4 horas al día mediante generadores de emergencia. Crisis de agua y saneamiento: La escasez de combustible impide el tratamiento de aguas residuales y la desalinización. Esto genera escorrentías de residuos en las calles, proliferación de plagas (roedores e insectos) y una propagación masiva de enfermedades de la piel y respiratorias. Inseguridad alimentaria, hambruna y bloqueo a la asistencia

10 – Agencias como UNRWA («United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East» – «Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo») han denunciado restricciones severas impuestas por Israel a quienes quieran introducir directamente cargamentos de alimentos y medicinas a la Franja de Gaza.

11 – Desnutrición infantil: Organizaciones internacionales señalan una hambruna persistente y desnutrición aguda en menores de edad debido a la falta de acceso y al desmantelamiento forzado de redes logísticas locales. Ruina económica y educativa, desempleo extremo: La economía local se ha contraído un 85%, destruyendo tres cuartas partes de la fuerza laboral y dejando la tasa de empleo en un crítico 9.3%.

12 – Aniquilación del sistema escolar: La totalidad de las escuelas de la Franja de Gaza han resultado dañadas o demolidas, obligando a las agencias internacionales a improvisar programas de aprendizaje de emergencia en campos de refugiados. A pesar de la existencia de un acuerdo de alto el fuego formalizado a finales de 2025, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y el Alto Comisionado reportan que los ataques, las restricciones de movimiento en las zonas de control militarizadas y el veto israelí a múltiples ONG internacionales impiden que la ayuda humanitaria llegue a los volúmenes necesarios para frenar la mortandad de civiles, en especial niños y niñas que mueren a diario por montones.

A modo de conclusión

A – El senador Bernie Sanders nos informa de que el ejército de Israel ha matado a 220 mil personas en la Franja de Gaza (el 10% de la población) y ha hecho escombros el casi 100% de sus estructuras en su guerra asimétrica contra Palestina. Por otro lado, la vesania de los israelitas ha sido documentada. Los soldados disfrutan matando a niñas y niños palestinos disparándoles con sus rifles a la cabeza o destrozándoles el pecho. En las cárceles, torturan y matan. A los gazatíes, como ya se dijo, les cortan el agua y la electricidad. Los colonos matan a los que son propietarios para quedarse con sus tierras; los campos de olivo y frutales los eliminan. Los pocos alimentos y el agua que llegan a la Franja de Gaza los envenenan. La cuestión es eliminar como sea a los palestinos para quedarse con sus tierras.

B – Como vemos, los israelitas, al asegurar que son el pueblo elegido de Dios, están cometiendo una blasfemia. No es verdad que Dios tenga un pueblo elegido, y si ese fuera el caso, se han convertido en el pueblo del diablo. Para el mundo ha sido una sorpresa cruel que un pueblo que sufrió un genocidio llamado holocausto sea capaz de incurrir en cometer las mismas atrocidades que seis millones de ellos sufrieron en los campos de concentración con cámaras de gas que Hitler implementó para aniquilarlos de la manera más cruel, tal como ahora ellos están haciendo con su prójimo palestino. Netanyahu y sus hordas son monstruos de los que el mundo tendrá que deshacerse si quiere cambiar el rumbo de destrucción por el que se encamina la humanidad.

Lo de USA contra Cuba es otro genocidio, pero esa narrativa será para la próxima entrega.