Irán: «Se quemarán en el fuego de la guerra los aliados de E.U.»

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TEHERÁN.- El comandante del Cuartel General Jatam al Anbiya, Ali Abdullahi, advirtió este sábado que cualquier país que sirva como «escudo defensivo» para Estados Unidos «se quemará en el fuego de la guerra», al acusar a Washington de intensificar la tensión militar en Oriente Medio.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el alto mando iraní sostuvo que Estados Unidos avanza con rapidez hacia una escalada bélica regional y responsabilizó a ese país de promover una estrategia de expansión basada en una «dominación ilegítima».

ACUSA A EE.UU. DE ALIMENTAR EL CONFLICTO

Abdullahi afirmó que Washington demostró durante el reciente conflicto con Irán que está dispuesto a recurrir a la destrucción para alcanzar sus objetivos. También denunció que utiliza los recursos estratégicos y la infraestructura de países musulmanes para reforzar su presencia militar y respaldar a Israel, al que calificó de «régimen sionista».

El comandante aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes y el denominado frente de la resistencia han modificado el equilibrio de poder en la región. A su juicio, la incapacidad de Estados Unidos para imponer sus objetivos ha llevado a trasladar el costo de los conflictos a otros países aliados.

Asimismo, exhortó a las naciones musulmanas a revisar su cooperación con Washington y reiteró que quienes faciliten apoyo militar a Estados Unidos asumirán las consecuencias.

CRECE LA TENSIÓN ENTRE WASHINGTON Y TEHERÁN

Las declaraciones se producen después de que el presidente Donald Trump prometiera nuevos ataques contra Irán. Además, The Wall Street Journal informó que el jefe del Comando Central de EE.UU., Brad Cooper, elaboró un plan para una campaña aérea de entre 10 y 14 días destinada a debilitar la capacidad misilística iraní.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió que prepara una operación de represalia si continúan las acciones militares estadounidenses contra la República Islámica.

an/am