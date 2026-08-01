Ataque de drones hunde buque de Rosatom en el mar Negro

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Kiev.- Las fuerzas ucranianas atacaron con drones navales el buque portacontenedores Yanina, propiedad de la corporación estatal rusa de energía nuclear Rosatom, mientras navegaba en aguas internacionales del mar Negro, informó este sábado el director general de la empresa, Alexéi Lijachov.

«No hay otra forma de calificar el ataque que como piratería y delincuencia marítima», denunció el director de la corporación estatal rusa propietaria del buque.

De acuerdo con el funcionario, el ataque ocurrió a unas 130 millas de Novorossiisk, provocando el hundimiento de la embarcación. Los 17 tripulantes fueron rescatados con vida y, según las autoridades rusas, se encuentran en buen estado de salud.

Lijachov aseguró que el Yanina transportaba exclusivamente carga civil, incluyendo alimentos congelados, materiales de construcción y productos de acabado, y calificó el hecho como un acto de «piratería y delincuencia marítima».

RUSIA DENUNCIA ATAQUES CONTRA INFRAESTRUCTURA CIVIL

El incidente ocurre pocos días después de que el Consorcio del Oleoducto del Caspio denunciara un supuesto ataque con drones contra dos petroleros con bandera extranjera en la terminal marítima de Novorossiisk, ocurrido el pasado 30 de julio.

Las autoridades rusas sostienen que Ucrania ha intensificado sus operaciones contra infraestructura energética y objetivos ubicados en el mar Negro, incluyendo instalaciones relacionadas con el transporte marítimo.

ESCALADA DEL CONFLICTO

Moscú también acusa a Kiev de realizar ataques con drones y misiles contra vehículos, viviendas, centros comerciales, zonas recreativas y otras instalaciones civiles, acciones que, según afirma, han provocado víctimas.

En respuesta, Rusia ha incrementado sus bombardeos sobre infraestructura portuaria que, de acuerdo con su versión, es utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han emitido una declaración oficial sobre el ataque al Yanina, mientras continúa la escalada de acciones militares en la región del mar Negro.

an/an