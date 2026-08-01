NY: Despiden con vigilia a niño dominicano ultimado en Bronx

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NUEVA YORK.- El dolor y la indignación se apoderaron de Mount Eden, en El Bronx, durante una emotiva vigilia en honor a Jacob Freytes, el niño de 12 años y origen dominicano asesinado por una bala perdida mientras andaba en bicicleta frente a una bodega.

La vigilia se realizó frente al edificio donde vivía la familia, en la intersección de Elliot Place y la avenida Walton, el mismo lugar donde Jacob fue impactado.

Familiares, vecinos, líderes comunitarios, bodegueros y oficiales del NYPD encendieron velas, llevaron globos blancos y colocaron flores y bicicletas en memoria del menor.

UNA BALA QUE NO ERA PARA ÉL

El hecho ocurrió entre las 4:55 y 5:30 de la tarde del pasado sábado. Un grupo de aproximadamente seis hombres protagonizó un altercado en plena calle y uno de ellos sacó un arma y disparó.

Jacob, que acababa de comprar una pelota en la bodega y no tenía nada que ver con la pelea, fue alcanzado en el pecho. Entró corriendo al establecimiento buscando ayuda y se desplomó segundos después. Fue trasladado al Hospital Lincoln, donde se certificó su muerte.

En el mismo tiroteo resultaron heridos otros dos hombres, de 25 y 34 años.

HIJO DE UN SARGENTO RETIRADO

Jacob era hijo del sargento retirado del NYPD Jesús Freytes y de Migdalia Martínez, de 47 años. Su madre, destrozada, dijo que la ciudad se ha vuelto más segura para los criminales que para los niños.

«Los criminales se sienten más seguros ahora que nunca. No hay consecuencias. El sistema trabaja más para el criminal que para la víctima», dijo Martínez, quien no pudo hablar durante la vigilia por el dolor.

La comisionada de policía Jessica Tisch confirmó el arresto de William Ferrer, de 45 años, con un historial delictivo, acusado de asesinato, asalto y porte ilegal de arma.

COMUNIDAD CLAMA JUSTICIA

La muerte de Jacob ha conmocionado a la comunidad dominicana y latina de El Bronx, que exige penas más duras contra el porte ilegal de armas. La presidenta del condado, Vanessa Gibson, y el alcalde Zohran Mamdani condenaron el crimen y aseguraron que ningún niño debería temer andar en bicicleta en su propio barrio.

«Ya estamos cansados de estas conferencias de prensa para hablar sobre la violencia armada», dijo Fernando Mateo, de United Bodegas of America, durante la vigilia. «¿Cuándo van a decir que si te atrapan con un arma ilegal cumplirás de 3 a 5 años obligatorios? Eso es lo que necesitamos».

Según datos del NYPD, al menos 50 menores de 18 años han sido baleados en lo que va de año en Nueva York, siendo Jacob la víctima más joven y más inocente de todas.

La vigilia concluyó con una oración y el grito unánime de justicia para Jacob.