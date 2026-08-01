Dice terroristas y golpistas no tendrán espacio en elecciones

Ortega hizo la advertencia durante un acto oficial en Managua, este 31 de julio del 2026.

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San José (EFE).- El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este viernes que los «terroristas y golpistas», como tilda a los opositores y críticos con su Gobierno a los que ha privado de su nacionalidad, no podrán participar en futuras elecciones.

Durante un acto oficial, en Managua, el mandatario sandinista señaló que en coordinación con la Asamblea Nacional (Parlamento), supeditado a la Presidencia, preparan una reforma parcial a la Constitución con el fin de excluir de las elecciones a los «terroristas, a los golpistas».

«Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz y fortalecerla con leyes, con esas reformas (se busca) que no le den espacio a los terroristas, a los golpistas, donde venir a organizar de nuevo guerras como las que organizaron en 1856», cuando los dos partidos mayoritarios de entonces se enfrentaron, lo que permitió al «filibustero estadounidense William Walker autoproclamarse presidente de Nicaragua», indicó.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

Ortega, quien copreside el país junto a su esposa, Rosario Murillo, matizó está vez las declaraciones que ofreció el 19 de julio en un mitin en Managua, cuando afirmó que «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder».

«Estamos trabajando unas reformas constitucionales para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones con soberanía y no como en la época de las invasiones norteamericanas en Nicaragua», señaló.

Comentó que esas reformas constitucionales son «para fortalecer la paz, porque mientras tanto los otros (opositores) siguen conspirando para meter la guerra».

«Aquí no se trata de imponer la paz con estados de sitios, a punta de balazos, se trata que se mantenga la paz reforzada por las leyes», insistió.

an/am