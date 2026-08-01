Entienden urgente regular el comercio cigarrillos electrónicos

El encuentro reunió este 31 de julio del 2026 a representantes de la OEA, DNCD y la Policía Nacional, entre otras.

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SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de Drogas (CND) planteó la necesidad de fortalecer el marco normativo para regular la comercialización, promoción, distribución, publicidad, patrocinio y acceso a los cigarrillos electrónicos y demás productos con nicotina, con el objetivo de proteger a niños, adolescentes y jóvenes de la exposición temprana a estas sustancias.

La propuesta fue presentada durante la “Convocatoria Nacional para la Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud frente al Uso de Cigarrillos Electrónicos”, organizada junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), con el respaldo de los ministerios de Salud Pública y Educación.

El presidente del CND, Alejandro de Jesús Abreu, advirtió sobre la urgencia de reforzar las medidas regulatorias para frenar la normalización del vapeo entre la población joven.

“No podemos permitir que dispositivos diseñados para atraer a los jóvenes continúen afectando su salud. Es necesario cerrar los vacíos regulatorios existentes”, expresó.

EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

Durante la jornada, representantes de la OPS/OMS, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública reafirmaron su compromiso de impulsar acciones legislativas, educativas y preventivas frente al aumento del uso de cigarrillos electrónicos.

Especialistas nacionales e internacionales presentaron investigaciones sobre los efectos del vapeo, mientras que jóvenes participantes compartieron sus experiencias y percepciones sobre el fenómeno.

Entre las principales conclusiones, los participantes coincidieron en que el consumo de cigarrillos electrónicos constituye un desafío emergente de salud pública y que la exposición temprana a la nicotina puede afectar el desarrollo cerebral durante la adolescencia.

El encuentro reunió a representantes de la OEA, la DNCD, la Policía Nacional, el Ministerio de Deportes y otras instituciones vinculadas a la prevención y protección de la niñez y la juventud.

an/am