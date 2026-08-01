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Para entender la perspectiva de la prensa impresa se aconseja revisar la forma cómo los periódicos The New York Times y de Washington Post afrontaron la crisis que afloró durante el primer decenio de este siglo con el uso intensivo del internet y del mundo digital. Un ejemplo ha sido exitoso y el otro un fracaso.

En República Dominicana cuatro periódicos impresos compiten en el mercado publicitario con Google, Facebook, Instagram y Tik Tok en batallas que libran junto a sus medios digitales, sin aparente posibilidad de contener pérdidas operativas en ese escenario de competencia.

La prensa de papel tiene aquí algunas armas poderosas que todavía usa para defenderse, como lo es su credibilidad frente al torrente de Fake News que inunda las redes, por lo que prevalece la impresión de que la verdad se anida en sus páginas, además de su influencia en esferas del poder político o económico.

Puede decirse que la prensa escrita dominicana sobrevive por su prestigio e influencia e incluso por leyes que obligan al sector financiero y otras instituciones a publicar en sus páginas resoluciones que tienen fuerza de edictos, pero el flujo de publicidad no compensa los gastos.

The New York Times se erige como el único periódico impreso que logró solventar la crisis, al punto que su valor en mercado hoy sobrepasa los US$8,000 millones, contrario al The Washington Post, que entre 2023 y 2024 perdió US$177 millones y hoy sobrevive por la cartera de su dueño, Jeff Bezos.

El diario de la Gran Manzana apostó por cobrar una suscripción de US$17.00 en el ámbito digital, bajo el lema de “si hacemos un buen periódico la gente paga”, lo que le ha permitido facturar US$879 millones, resultado de inversiones millonarias para ofrecerle a sus suscritores juegos, deportes, podcasts y otros productos novedosos.

Bezos impuso en el Post la tesis de “no cobrar por papel, sino por acceso”, para lo cual invirtió más de US$100 millones en tecnología en la creación de un CMS propio, una APP rápida y un sistema de análisis de datos, despidió a más de 300 periodistas y ladeó el periódico hacia Donald Trump, por lo que perdió en poco tiempo más de 200 mil suscriptores.

Las experiencias de The New York Times y del Washington Post pueden servir de ejemplos a los periódicos impresos dominicanos en toma de decisiones que permitan a esas empresas sobrevivir o cohabitar con el mundo digital, aunque el papel agoniza y para muchos, quizás lo mejor sería dejarlo morir.

JPM