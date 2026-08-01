Lucha y tenis lideran jornada RD que llega a 67 medallas en JCC

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana tuvo una destacada actuación este viernes en la séptima jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar dos medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, con sobresalientes actuaciones en lucha y tenis.

Con estos resultados, la delegación nacional elevó a 67 su total de preseas, distribuidas en 12 de oro, 13 de plata y 41 de bronce, manteniéndose en el sexto lugar del medallero general.

Foca conquista el oro en lucha

La lucha estilo libre aportó una medalla de oro gracias a Christopher Foca, quien se proclamó campeón de la categoría de los 86 kilogramos tras derrotar 5-0 al mexicano Kevin de León en la final.

En su recorrido hacia el título, Foca superó a Ethan Ramos, de Puerto Rico; Nathan Pond, de Barbados; al cubano Lázaro Hernández en semifinales y volvió a imponerse sobre De León para quedarse con la medalla dorada.

La disciplina también sumó tres preseas de bronce. Luis Pérez obtuvo el tercer lugar en los 97 kilogramos al vencer 12-1 al jamaiquino Steven Burrel Jr.; Elison Adames ganó el bronce en los 125 kilos al derrotar 14-10 al mexicano Leonardo Guerrero; mientras que Julio Rodríguez se adjudicó el tercer puesto en los 74 kilogramos tras imponerse por superioridad técnica (10-0) al salvadoreño Kevin Alemán.

Tenis logra su tercer oro consecutivo

El tenis dominicano volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la Copa de Naciones masculina por tercera edición consecutiva.

En la final disputada en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, República Dominicana derrotó 2-0 a Colombia.

Peter Bertran abrió la serie al vencer a Alejandro Arcila por 7-6 (6) y 7-6 (2), mientras que Nick Hardt aseguró el título al imponerse con autoridad a Cristian Rodríguez por 6-0 y 6-4.

Con este triunfo, el equipo nacional revalidó los títulos obtenidos en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. El tenis cerró su participación en Santo Domingo 2026 con tres medallas: oro en sencillos masculinos con Nick Hardt, bronce en sencillos femeninos con Ana Zamburek y oro en la Copa de Naciones.

Bronce para el racquetbol femenino

El equipo femenino de racquetbol obtuvo la medalla de bronce tras caer 0-2 frente a México en las semifinales. Previamente, las dominicanas habían superado 2-0 a Venezuela en los cuartos de final.

En la rama masculina, el conjunto integrado por Luis Pérez, Junior Rodríguez y Ramón de León fue eliminado en cuartos de final al perder 2-1 ante Cuba.

República Dominicana el bronce en softbol femenino

Puerto Rico fue declarado campeón del torneo de softbol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que las finales por las medallas fueran suspendidas debido a las malas condiciones del terreno provocadas por las intensas lluvias registradas en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte.

La decisión fue adoptada por las autoridades técnicas del torneo tras esperar durante seis horas y 40 minutos desde la hora prevista para el inicio de los encuentros, sin que las condiciones del terreno permitieran la celebración de los partidos.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, las posiciones finales fueron definidas según la clasificación obtenida en la Súper Ronda.

Puerto Rico, que terminó invicto al ganar sus tres partidos de la fase regular y sus dos compromisos de la Súper Ronda, fue proclamado campeón y recibió la medalla de oro.

Islas Vírgenes Estadounidenses, que solo sufrió una derrota durante el torneo y había clasificado al partido por el campeonato, obtuvo la medalla de plata.

República Dominicana finalizó en la tercera posición y recibió la medalla de bronce, mientras que México ocupó el cuarto lugar al aplicarse el sistema de clasificación establecido en el reglamento ante la imposibilidad de disputar los encuentros por el podio.

Voleibol de playa termina cuarto

En voleibol de playa femenino, la dupla integrada por Crismil Paniagua y Julibeth Payano finalizó en la cuarta posición luego de perder el partido por la medalla de bronce frente a las mexicanas Abril Flores y Susana Torres con parciales de 21-15 y 21-11.

Las dominicanas habían cedido previamente en las semifinales ante las puertorriqueñas María González y Allanis Navas, también en sets corridos.

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