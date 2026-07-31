Claro Dominicana logra récord satisfacción laboral con 93.7 % 

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SANTO DOMINGO.– Claro Dominicana informó que alcanzó el mejor resultado de clima organizacional de su historia, al registrar un 93.7 % de satisfacción entre sus colaboradores y una tasa de retención de 94.21 %, indicadores que, según la empresa, reflejan el fortalecimiento de su cultura organizacional y su compromiso con el empleo de calidad.

La medición fue realizada por su casa matriz, América Móvil, mediante una metodología estandarizada aplicada en sus operaciones de la región. En el proceso participó el 84.38 % de los colaboradores, lo que permitió obtener una muestra representativa sobre la experiencia laboral dentro de la organización.

El presidente de Claro Dominicana, Carlos Cueto, afirmó que el desarrollo del talento humano constituye un pilar fundamental para la transformación digital y el crecimiento del país. Destacó que la empresa apuesta por crear un entorno donde las personas puedan innovar, desarrollarse profesionalmente y aportar a la calidad de los servicios.

DESARROLLO PROFESIONAL Y BIENESTAR

La compañía señaló que sus colaboradores tienen una antigüedad promedio de 13 años. Además, el 54 % de las vacantes fueron cubiertas mediante movilidad interna y durante el último año se realizaron 375 promociones.

En materia de capacitación, Claro impartió más de 600 programas de formación, equivalentes a 170,166 horas de entrenamiento, alcanzando al 98 % de su personal. También desarrolla comunidades de práctica enfocadas en innovación, procesos y gobernanza de datos.

La directora de Personas y Cultura Organizacional, Sandra Tejeda, indicó que la empresa promueve un ambiente basado en el respeto, la inclusión, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento al desempeño.

Asimismo, resaltó que más de 100 mil participaciones de colaboradores y familiares se registraron en iniciativas orientadas al bienestar físico, emocional y social, como parte de la estrategia para fortalecer el equilibrio entre la vida laboral y personal.

an/am