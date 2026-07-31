Abinader inaugura planta de tratamiento aguas residuales

La inauguración fue realizada este 31 de julio del 2026.

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SAN PEDRO DE MACORÍS.– El presidente Luis Abinader, junto al ministro de Turismo, David Collado, inauguró una planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará a las comunidades de Juan Dolio y Guayacanes.

El objetivo es fortalecer el desarrollo sostenible, mejorar la salud pública y preservar el entorno ambiental de este importante destino turístico.

Durante el acto, el mandatario destacó que la obra permitirá procesar las aguas residuales y devolverlas al medio ambiente con una menor carga contaminante, elevando la calidad de vida de los residentes y protegiendo las playas de la zona.

Asimismo, anunció que el Gobierno, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciará en septiembre la construcción de una planta similar en Boca Chica y posteriormente desarrollará proyectos en Higüey y Verón.

TITULACIÓN PARA GUAYACANES

Abinader también informó que el Gobierno trabaja en un proyecto de titulación que permitirá entregar certificados de propiedad a residentes de Guayacanes, iniciativa que fue recibida con entusiasmo por los comunitarios.

Por su parte, el ministro David Collado afirmó que la planta fue declarada una prioridad del Gabinete de Turismo por su impacto en la sostenibilidad y la protección de las playas. Destacó, además, la continuidad de Estado para concluir una obra cuyos primeros trabajos comenzaron hace dos décadas.

El proyecto incluyó la rehabilitación integral de la estación depuradora, mantenimiento de clarificadores, filtros, sistemas de bombeo, desinfección y lodos, además de mejoras eléctricas, iluminación, acceso vial, señalización, cerramiento perimetral e interconexiones sanitarias.

La obra, ejecutada conforme a las normas ambientales vigentes, requirió una inversión de RD$37,082,237 y concluyó con la puesta en operación del sistema y la capacitación del personal encargado de su funcionamiento.

an/am