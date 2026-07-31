PN persigue activamente a un hombre baleó mujer en plaza

El hombre que disparó a la mujer mientras abandonaba la segunda planta de Plaza Castilla, de esta capital.

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SANTO DOMINGO, 31 de julio.- La Policía persigue activamente a un hombre que este jueves baleó, en una tienda de una plaza comercial de esta capital, a una mujer que posteriormente murió.

El incidente ocurrió a las 4:30 tarde en Plaza Castilla, de la avenida Abrahán Lincoln. Una versión oficial señala que el desconocido, de tez oscura, llegó a la tienda ubicada en la segunda planta preguntando por una tercera persona, pero la mujer identificada como Yhatnna Gelisa Cordero Bello, de 37 años, entró en pánico y comenzó a pedir auxilio.

El hombre, también en un aparente estado de nerviosismo, le disparó al pecho y exaltado abandonó el lugar. En la primera planta de la plaza un guardián de seguridad le encañonó con una escopeta, pero a este último también hizo amagos de dispararle.

Una unidad del Sistema 911 llegó a los pocos minutos al lugar y trasladó a Yhatnna Gelisa al hospital de la Plaza de la Salud, donde al cabo de varias horas falleció.

POSEE VIDEOS

La Policía posee videos, extraídos de las cámaras de seguridad de Plaza Castilla, en los cuales se ve al desconocido saliendo de manera rápida y nerviosa del recinto comercial. La institución da por seguro que en cuestión de horas dará con su paradero. Le ha exhortado a que se entregue a las autoridades lo más pronto posible.

sp-am