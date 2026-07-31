Sin variación los precios de los combustibles mayor consumo

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Santo Domingo, 31 de julio.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que los precios de los combustibles de mayor consumo permanecerán sin variación durante la semana del 1 al 7 de agosto de 2026, pese a que el precio promedio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantiene por encima de los US$85 e incluso superó los US$92 durante la presente semana.

Los que mantendrán sus precios son la gasolina premiun y regular, el gasoil regular y el óptimo, el gas licuado del petróleo y el gas natural.

Sin embargo, subirán ligeramente el avtur, kerosene, fuel oil #6 y el fuel oil 1%S.

La institución explicó que el Gobierno continuará aplicando su política de subsidios para evitar que el incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos se traslade de manera directa a los consumidores, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de la población y contener presiones inflacionarias.

Para esta semana, el Estado decidió destinar RD$1,369.3 millones en subsidios a los combustibles, elevando a cerca de RD$25,000 millones el monto invertido por este concepto en lo que va de 2026.

De acuerdo con el MICM, el subsidio asciende a RD$93.35 por galón de gasoil regular, RD$84.09 por galón de gasoil óptimo, RD$52.27 por galón de gasolina regular, RD$26.77 por galón de gasolina premium y RD$17.82 por galón de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La medida busca evitar aumentos en los costos del transporte de carga y de pasajeros, así como en los precios de los productos de primera necesidad y en el gasto de los hogares dominicanos.

LOS QUE MANTENDRÀN LOS ACTUALES PRECIOS

Gasolina Premium: RD$338.10 por galón (sin variación).

por galón (sin variación). Gasolina Regular: RD$302.50 por galón (sin variación).

por galón (sin variación). Gasoil Regular: RD$254.80 por galón (sin variación).

por galón (sin variación). Gasoil Óptimo: RD$290.10 por galón (sin variación).

por galón (sin variación). Gas Licuado de Petróleo (GLP): RD$135.20 por galón (sin variación).

por galón (sin variación). Gas Natural: RD$43.97 por metro cúbico (sin variación).

LOS QUE SUBIRÁN

Avtur: RD$292.27 por galón (sube RD$8.41 ).

por galón (sube ). Kerosene: RD$331.00 por galón (sube RD$8.60 ).

por galón (sube ). Fuel Oil #6: RD$169.60 por galón (sube RD$0.06 ).

por galón (sube ). Fuel Oil 1%S: RD$199.77 por galón (sube RD$3.34).

MICM precisó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$58.56 por dólar, de acuerdo con las publicaciones diarias del Banco Central de la República Dominicana