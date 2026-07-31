Hasta el 70 % de la isla de Cuba ha quedado sin servicio eléctrico

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LA HABANA.– Cuba afronta este viernes una nueva jornada de severos apagones que deja hasta un 70 % del territorio nacional sin servicio eléctrico durante las horas de mayor consumo, de acuerdo con las proyecciones de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La entidad, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, informó que para el horario pico se estima una capacidad de generación de apenas 1,000 megavatios (MW), frente a una demanda máxima de 3,200 MW, lo que provocará un déficit de 2,200 MW. Como consecuencia, la afectación prevista ascenderá a 2,230 MW para evitar un colapso desordenado del sistema eléctrico.

La crisis energética que afecta a la isla se ha intensificado desde mediados de 2024 debido al deterioro de su infraestructura de generación y a las dificultades para garantizar el suministro de combustibles. El Gobierno cubano atribuye parte de esta situación al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos sobre el sector energético, mientras que organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, han cuestionado el embargo económico impuesto a la nación caribeña.

JULIO HA SIDO UNO DE LOS MESES MAS CRITICOS

Julio ha sido uno de los meses más críticos para el sistema eléctrico cubano. Durante ese período se registraron tres apagones nacionales en una sola semana y cortes simultáneos que llegaron a afectar hasta el 74 % del país, estableciendo niveles récord de interrupciones del servicio.

Actualmente, los residentes enfrentan prolongados cortes de electricidad que superan las 20 horas diarias en La Habana y alcanzan hasta 40 horas continuas en numerosas provincias del interior.

La UNE informó además que nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país permanecen fuera de servicio por averías o labores de mantenimiento. Estas plantas aportan alrededor del 40 % de la generación nacional y funcionan principalmente con crudo cubano.

La escasez de diésel y fueloil importados también ha obligado a detener numerosos grupos electrógenos, responsables de otro 40 % de la producción eléctrica del país, mientras que el 20 % restante proviene de plantas de gas y fuentes de energía renovable.

La persistencia de esta crisis mantiene bajo presión al sistema eléctrico cubano y continúa afectando la actividad económica y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

of-am