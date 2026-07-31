Empresarios de SDN aseguran apagones afectan economía RD

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SANTO DOMINGO NORTE.– El presidente del Consejo Empresarial Santo Domingo Norte, Julián Pérez, manifestó su preocupación por las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico que afectan al municipio.

Consdieró que la situación perjudica tanto a la población como al aparato productivo local.

Pérez afirmó que los apagones impactan de manera directa a miles de familias, dificultan las operaciones de comercios e industrias y frenan el desarrollo económico de la demarcación.

Advirtió que la inestabilidad en el suministro de energía constituye un obstáculo para la atracción de nuevas inversiones.

Aseguró que la situación genera incertidumbre entre empresarios y potenciales inversionistas interesados en establecerse en el municipio.

Exhortó a las autoridades competentes a implementar soluciones efectivas que garanticen un servicio eléctrico estable y confiable, indispensable para impulsar la competitividad, fortalecer la actividad económica y mejorar la calidad de vida de los residentes de Santo Domingo Norte.

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