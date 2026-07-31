Representante de La Vega gana Miss Universo Rep. Dominicana

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SANTO DOMINGO.- La representante de La Vega, Melissa Núñez, se coronó la noche de este miércoles como la nueva Miss Universo República Dominicana 2026.

Núñez se impuso en la gala final de la edición número 70 del certamen, celebrada en el Teatro Nacional Eduardo Brito, y representará al país en el Miss Universo 2026.

Con este triunfo, La Vega suma su sexto título en la historia del Miss República Dominicana, tras las coronas obtenidas en 1974, 1991, 1992, 1993 y 2005.

Núñez se destacó desde la competencia preliminar del pasado 23 de julio, donde las candidatas desfilaron en traje de baño y traje de noche para asegurar su pase a la final.

QUIÉN ES MELISSA NÚÑEZ

Melissa no es nueva en el mundo de los certámenes. La vegana, de 26 años, es licenciada en Ciencias Médicas y Psicología por The City College of New York y trabaja en la Escuela de Medicina de NYU en el Hospital Bellevue, enfocada en pacientes con abuso de sustancias.

Además, es modelo profesional de la prestigiosa agencia Ford Models en Estados Unidos, donde ha trabajado con casas como Moschino y Michael Kors y marcas como Nars y Maybelline, y es embajadora de la organización Dress for Success, que empodera a mujeres que estuvieron privadas de libertad.

RUMBO AL MISS UNIVERSO 2026

Con la corona de Miss RD Universo 2026, Núñez toma el relevo para representar a la República Dominicana en la próxima edición del Miss Universo y continuar el legado de éxito que el país ha consolidado en el escenario internacional.

La organización destacó que esta edición histórica buscó reafirmar el compromiso con el liderazgo femenino, la disciplina y la proyección internacional de la mujer dominicana.