MIDE inaugura el XII Simposio Internacional UNADE 2026

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, habla durante el acto este 29 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), inauguró el XII Simposio Internacional UNADE 2026.

Con el título “La Cultura de Defensa: compromiso social, ciudadanía y aportes de las Fuerzas Armadas a la Educación”, tuvo como propósito fortalecer el pensamiento estratégico y promover el intercambio académico sobre seguridad, democracia y desarrollo nacional.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el rector de la UNADE, mayor general doctor Rafael Vásquez Espínola; la viceministra de Educación Superior, Carmen Evarista Matías, en representación del MESCyT; y el magistrado del Tribunal Constitucional Amaury Amílcar Reyes Torres.

El simposio reúnió a 24 especialistas de distintos países para debatir los desafíos actuales en seguridad, defensa, educación, ciudadanía y gobernanza, con énfasis en la investigación científica y el fortalecimiento institucional.

Durante el acto, el rector de la UNADE destacó el compromiso del Ministerio de Defensa con la excelencia académica y afirmó que la educación constituye un pilar esencial para consolidar una cultura de defensa al servicio del país.

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La conferencia magistral fue dictada por el juez Amaury Amílcar Reyes Torres, quien sostuvo que la cultura de defensa debe involucrar a toda la sociedad para fortalecer la paz, el respeto al orden constitucional y la estabilidad democrática.

Por su parte, el ministro Fernández Onofre señaló que las amenazas actuales incluyen la ciberdelincuencia, la desinformación, el crimen organizado, los desastres naturales y las emergencias sanitarias, por lo que consideró la educación una herramienta clave para fortalecer la resiliencia nacional.

En la actividad fueron presentadas las obras “Seguridad y Defensa: experiencias interdisciplinarias desde la evaluación científica” y “Geopolítica, Seguridad Humana y Sociedad: reflexiones desde la práctica académica y editorial”, elaboradas por el Comité Científico de la UNADE.

Al finalizar, las autoridades entregaron reconocimientos a Amaury Amílcar Reyes Torres y al ministro Rafael Santos Badía por sus aportes al fortalecimiento de la educación superior y la investigación científica.

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