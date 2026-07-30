BANI: Inician obras turísticas con una inversión $136 millones

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BANIM República Dominicana.– El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de remodelación de la playa Los Almendros y el malecón de Baní, una intervención que contará con una inversión de RD$136,956,834 y que busca fortalecer el desarrollo turístico y económico de la provincia Peravia.

La obra, ejecutada bajo la coordinación del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas (CEIZTUR) del Ministerio de Turismo, responde a una demanda de larga data de los residentes de la zona y forma parte del programa de recuperación de espacios públicos y frentes marinos que impulsa esa institución.

Los trabajos abarcan un área de intervención de 9,978 metros cuadrados y contemplan la construcción de plazas, terrazas, módulos comerciales, mobiliario urbano, espacios recreativos, pavimentación, instalaciones sanitarias y eléctricas, áreas verdes, paisajismo y acciones de restauración ambiental.

PROYECTO INCLUYE ESTACIONAMIENTOS Y SEGURIDAD

El proyecto también incluye estacionamientos, edificaciones de apoyo para servicios eléctricos, seguridad y manejo de residuos sólidos, además de mesas de picnic, juegos infantiles, equipos para ejercicios al aire libre, baños públicos y áreas de atención a emergencias.

Collado destacó que la iniciativa tendrá un impacto directo en la actividad turística de Baní y contribuirá al dinamismo económico de la provincia.

“Hoy estamos aquí dejando iniciados los trabajos de una intervención que marcará un antes y un después aquí en Baní, en el impulso de su turismo”, expresó el funcionario.

SERAN RECUPERADOS ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS COSTERAS

Afirmó que la recuperación de espacios públicos y zonas costeras forma parte de la estrategia del Ministerio de Turismo para crear áreas más seguras, ordenadas, funcionales y atractivas tanto para visitantes como para residentes.

En la actividad participaron autoridades municipales y provinciales, así como empresarios del sector turístico de la zona.

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