Trump anuncia acuerdo para el “desarme total” Hamás en Gaza

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la denominada Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de otros grupos armados que operan en la Franja de Gaza, como parte de una iniciativa orientada a poner fin al conflicto en el enclave palestino.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump calificó el pacto como un “paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas” y aseguró que permitirá la conformación de una nueva administración palestina.

“Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza”, expresó el mandatario estadounidense.

ACUERDO CONTEMPLA GAZA QUEDE CON UN NUEVO GOBIERNO

Según explicó, el acuerdo contempla que Gaza quede bajo la administración de un “nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo”, el cual trabajará de manera coordinada con la Junta de Paz para impulsar la reconstrucción y la estabilidad de la población palestina.

Trump sostuvo que esta nueva estructura de gobierno permitirá avanzar en un proceso de pacificación y cooperación regional, aunque no ofreció detalles sobre la implementación del acuerdo ni sobre la participación de las partes involucradas.

El anuncio se produce en un contexto de intensos esfuerzos diplomáticos internacionales para alcanzar un cese definitivo de las hostilidades y definir el futuro político y administrativo de la Franja de Gaza.

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