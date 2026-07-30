Gobierno RD mantiene diálogo directo con EU sobre aranceles

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano mantiene un diálogo permanente con las autoridades de Estados Unidos para reducir el impacto del nuevo arancel de 12.5 % impuesto a las exportaciones nacionales, informó este jueves el ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Eduardo Sanz Lovatón expresó confianza en que República Dominicana logrará mantener su competitividad en el mercado estadounidense.

«Este proceso concluirá muy bien, sin perder un ápice de competitividad», indicó, pese a que esta es la tercera ocasión en que el país es incluido en medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos.

El funcionario explicó que la medida responde a la ausencia de un protocolo previo para prevenir la importación de productos vinculados al trabajo forzoso, en el marco de la política comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista en «Diálogo Libre», Sanz Lovatón señaló que Washington busca que sus socios comerciales fortalezcan los mecanismos de prevención del trabajo forzoso, mientras mantiene su estrategia de protección comercial.

IMPACTO LIMITADO Y CRECIMIENTO EXPORTADOR

El Ministro destacó que cerca del 40 % de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos está exento del nuevo arancel gracias al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), además de la diversificación de la oferta exportadora nacional.

Indicó que esa condición ha permitido amortiguar el efecto de la medida y mantener el dinamismo del sector exportador.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones dominicanas alcanzaron US$7,897.8 millones, un crecimiento de 14 % respecto al mismo período del año anterior. En 2025, las ventas al exterior totalizaron US$14,374 millones, con un incremento anual de 11.3 %.

Sanz Lovatón sostuvo que el principal reto será preservar esa competitividad y evitar que futuras medidas afecten el desempeño del comercio exterior dominicano.

an/am