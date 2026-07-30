Manhattan se prepara para el Desfile Nacional Dominicano

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NUEVA YORK.- La Sexta Avenida ya se está pintando de rojo, azul y blanco. Nueva York se prepara para la fiesta más grande de la diáspora dominicana. La edición 44 del Desfile Nacional Dominicano vuelve a Manhattan este domingo 9 de agosto con el lema «Identidad y cultura».

Este año se espera que más de 500,000 personas se den cita entre carrozas, diablos cojuelos y bachata a todo volumen.