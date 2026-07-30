Manhattan se prepara para el Desfile Nacional Dominicano

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NUEVA YORK.- La Sexta Avenida ya se está pintando de rojo, azul y blanco. Nueva York se prepara para la fiesta más grande de la diáspora dominicana. La edición 44 del Desfile Nacional Dominicano vuelve a Manhattan este domingo 9 de agosto con el lema «Identidad y cultura».
Este año se espera que más de 500,000 personas se den cita entre carrozas, diablos cojuelos y bachata a todo volumen.
Prepárense a recoger basura, que dejarán por montones estos analfabetos.
ASI ES COMO LOS NARCOS LAVAN DINERO HACIENDO PARADAS Y DESFILES DOMINICANOS EL AÑO ENTERO.
Usted no sabes ni donde vive, SUIZA un país sin recursos naturales, y donde se paga el mejor salario del mundo, El lugar perfecto donde sus habitantes no se quejan y la mejor seguridad ciudadana, el mejor sistema económica que nadie lo supera y de la educación ni hablar. Como lo lograron: Durante la guerra toda Europa matándose y Suiza se mantenía neutro, por eso todos los países guardaban su oro en Suiza, y al final de la guerra ganaron.
LA CHUSMA DOMINIMIЕRDА LLEVANDO SU CULTURA DE TROGLODITAS Y MONOS SALVAJES AL MUNDO ENTERO
POR ESO NO LOS QUIEREN EN ESPAÑA EEUU ITALIA SUIZA ETC DONDE LLEGAN LLEGA LA ARRABALIZACION LA DROGA LA PROSTITUCION LA DELINCUENCIA Y LA M4RICONERIА
DOMINIMIЕRDАS DROGUEROS ALCEMOS
NUESTRA DROGA CON VIVA EMOCION
Y EL MUNDO ARRABALIZAREMOS
CON NUESTRA CULTURA ASQUЕRОSА EN ACCION
MONOS HIJOS DE SU MАLDITА MАDRЕ.
A ti la ****eria no te deja vivir
este mari con tiene que ser boricua.
El desfile dominicano es el culto más grandioso al caos, la diversión, la charlatanería y la indulgencia, donde la ley del más ruidoso suple cualquier norma de convivencia. Ruidos ensordecedores transforman las calles de NYC en el escenario ideal para la apoteosis de la incorrección.
Ahy no k vienen a hacer muchos desorden y traen todas las mañas y soy dominicano pero esa vaina debieran quitarla