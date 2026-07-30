Falsa ley mordaza: control normativo del libertinaje 

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POR CARLOS MANUEL ESTRELLA

Desde la óptica constitucional, académica y apegada a la ética, la etiqueta de «ley mordaza», viralizada en redes sociales para artículos sobre libertad de expresión en el nuevo Código Penal, carece de sustento científico, evidencia desconocimiento técnico e intenta confundir garantías fundamentales con impunidad ante la industria del chantaje y la extorsión en plataformas digitales.

La ley 74-25 no coarta la libertad de pensamiento, establece límites para proteger valores de rango constitucional, como el derecho al honor e intimidad, impune y sistemáticamente vulnerados en lo digital y se erige como garantista que remite litis al derecho común y salvaguarda prohibición de censura previa.

La distorsión discursiva amplificada en redes sociales viene de sectores que confunden la libre expresión con patente delictiva para difamar, injuriar y destruir honras sin consecuencias legales, como parte de una lucrativa industria del chantaje que tiene como centro operativo básico el ecosistema digital.

Sicariato moral

Bajo la sombrilla de libertad de expresión en redes, hoy proliferan los seudo comunicadores, «creadores de contenido» y plataformas digitales con el fin de la extorsión y el sicariato moral de personas físicas y jurídicas, conductas que ahora están tipificadas como difamación extorsiva en el nuevo texto legal.

El periodismo de calidad se apega con rigor a la veracidad de los hechos, contrasta fuentes, rechaza usar tecnologías para montajes, acosar o multiplicar contenidos sin autorización, por eso hay que combatir ciberdelito, sanear redes y extirpar la manipulación de quienes viven del descrédito y la deshonra ajena.

Hablar de “mordaza” es falacia discursiva gestada en las redes para eludir el control normativo del libertinaje, porque ley 74-25 no calla voces, sino que protege la dignidad y el honor dentro de límites de rango constitucional, rechaza el chantaje digital disfrazado de “libertad”, defiende el marco legal para castigar ciberdelitos y asegura que la verdad sea el primer compromiso del periodismo.

jpm-am