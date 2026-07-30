Las reflexiones de Juan López

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El presente año, 2026, es de buenos y variados libros. Excelentes contenidos y buena impresión he apreciado en las obras que he tocado, todas de producción nacional.

Todo parece indicar que el libro en papel siguen buen posicionado, aunque -claro está- en los sectores pensantes de la población.

Un volumen que reúne condiciones para ser elogiado es Reflexiones: políticas. Sociales y municipales, autoría de Juan López, muy conocido en los predios de la universidad estatal y en el ámbito municipal capitalino.

En los últimos diez años López ha sido articulista frecuente en los medios periodísticos, abordando todo tipo de temas de interés público, Se decidió por seleccionar 180 de esos trabajos y hacer un compendio con el título Reflexiones: políticas. Sociales y municipales.

La obra llegó a mis manos por cortesía del autor, cuyos escritos pasan por mi vista y filtro -con buena aceptación-. Es un tomo que satisface a cualquier crítico, a pesar de estar en papel Bond blanco, con llamativa portada en azul y buen peso, primera señal de que no es folletín cualquiera.

El prologuista, Roberto Reyna Tejada, apunta que “el lector tendrá oportunidad de sumergirse en un compendio de reflexiones que abarcan un amplio espectro de la vida nacional dominicana. Desde las esferas políticas hasta las municipales, desde los temas sociales hasta los patrióticos”,

López, de 76 años, es graduado en Sociología y tiene una maestría en educación superior. Ha desarrollado nutrida carrera docente en la UASD, donde además desempeñó una gama de puestos administrativos, incluyendo el de secretario general.

Descolló laborando buen tiempo como secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y es un estudioso de la municipalidad y dirigente político.

Reflexiones: políticas. Sociales y municipales es una obra bien intencionada que pasa el examen con buena nota y merece ser leída con atención.

josepimentelmunoz@hotmail.com