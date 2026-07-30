EDENORTE invierte más de 640 millones en siete subestaciones

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– EDENORTE Dominicana informó que desarrolla un amplio programa de modernización de su infraestructura eléctrica en la región Norte, con una inversión superior a los RD$640 millones.

Está destinada a la repotenciación de siete subestaciones estratégicas para mejorar la estabilidad, confiabilidad y capacidad del sistema de distribución.

La empresa explicó que las intervenciones forman parte de su plan de fortalecimiento de la red eléctrica para responder al crecimiento de la demanda energética y garantizar un suministro más eficiente a miles de clientes en distintas provincias de su área de concesión.

SUBESTACIONES INTERVENIDAS

Durante los meses de junio y julio fueron modernizadas las subestaciones de Canabacoa, Quinigua, Gallera, Nibaje, Cotuí y Montecristi, mientras que la próxima fase del programa contempla trabajos en la Subestación Zona Franca Santiago, programados para el 19 de agosto.

Entre las obras de mayor impacto destacan las ejecutadas en Nibaje y Gallera, ambas ubicadas en Santiago, donde se invirtieron cerca de RD$100 millones en cada instalación para incorporar transformadores de 50 MVA, beneficiando a más de 67,000 usuarios con una mayor capacidad de distribución.

En tanto, la subestación Canabacoa recibió una inversión superior a RD$95 millones, ampliando la capacidad del servicio para más de 45,900 clientes. Asimismo, las mejoras realizadas en Cotuí, Quinigua y Montecristi buscan incrementar la capacidad energética y elevar la confiabilidad del suministro eléctrico en esas demarcaciones.

SERVICIO ELÉCTRICO MÁS ESTABLE Y EFICIENTE

EDENORTE precisó que las obras incluyeron trabajos de ingeniería especializada, adecuaciones electromecánicas y la modernización de conexiones de alta y media tensión, con el propósito de optimizar el desempeño de las subestaciones.

La distribuidora aseguró que este programa de inversiones permitirá ofrecer un servicio eléctrico más estable y eficiente, además de crear las condiciones necesarias para respaldar el crecimiento industrial, comercial y residencial de la región Norte durante los próximos años.

an/am