Denuncian traslado masivo de detenidos afecta emergencias

La entidad dijo este 29 de julio del 2026 que la situación retrasa el cuidado de pacientes con condiciones críticas.

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SANTO DOMINGO.– La Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) denunció que el traslado simultáneo de grupos de personas detenidas durante operativos policiales hacia hospitales para obtener certificados médicos está provocando congestión en las salas de emergencias y retrasando la atención de pacientes con condiciones críticas.

La entidad explicó que, con frecuencia, grupos de entre cinco y quince arrestados son llevados a los centros de salud para certificar que no presentan lesiones ni enfermedades antes de ser ingresados a destacamentos policiales.

Sodoem sostuvo que estas evaluaciones no constituyen emergencias médicas y, por tanto, no deberían desplazar la atención de pacientes que requieren asistencia inmediata.

ADVIERTEN SOBRE PRESIONES AL PERSONAL MÉDICO

La organización afirmó que, en algunos casos, los agentes responsables de la custodia presionan a los médicos para emitir las certificaciones con rapidez e incluso solicitan que interrumpan la atención de pacientes graves para evaluar primero a los detenidos.

Recordó que las salas de emergencias fueron diseñadas para atender enfermedades o lesiones agudas, clasificadas mediante sistemas internacionales de triaje, por lo que una persona aparentemente sana que solo requiere una certificación médica no debe ser considerada un caso de urgencia.

Asimismo, enfatizó que un diagnóstico responsable exige la elaboración de una historia clínica, un examen físico completo y, cuando sea necesario, estudios complementarios, por lo que no puede emitirse de manera apresurada.

Sodoem advirtió que un diagnóstico realizado bajo presión puede poner en riesgo la salud del paciente y comprometer la responsabilidad ética y legal del profesional que lo emite.

El pronunciamiento se produce mientras las autoridades intensifican los operativos policiales. Como ejemplo, la Policía Nacional informó que el pasado 10 de junio apresó a 125 personas en distintas intervenciones realizadas en un período de 24 horas, situación que incrementa la demanda de este tipo de evaluaciones en los hospitales.

an/am