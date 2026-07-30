Canavé: Proyecto residencial basado privacidad y bienestar

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SANTO DOMINGO.- Grupo Avellano y Escala Group presentaron Canavé, un nuevo proyecto residencial de villas que será desarrollado en Vista Cana, Punta Cana, como resultado de la alianza entre ambas empresas dominicanas con amplia experiencia en construcción, arquitectura y desarrollo inmobiliario.

La presentación se realizó durante el encuentro “Una noche en Canavé”, celebrado en La Locanda de BlueMall, donde fueron expuestos los principales atributos de la iniciativa, así como la visión que guiará su ejecución.

“Canavé nace para crear un nuevo estilo de vida, donde la arquitectura se convierte en un refugio para disfrutar lo verdaderamente importante”, expresó la arquitecta Jenny Castillo, socia del proyecto.

UN PROYECTO DE BAJA DENSIDAD

El desarrollo estará ubicado en el sector Panorama 3 de Vista Cana, a pocos minutos de la playa, centros educativos y del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El plan maestro contempla la construcción de 159 villas distribuidas en tres etapas.

La primera fase incluirá 19 unidades de tres tipologías: villas de dos habitaciones con 122 metros cuadrados de construcción; de tres habitaciones con 158 metros cuadrados; y de cuatro habitaciones con 188 metros cuadrados.

Los desarrolladores destacan que la baja densidad es uno de los principales atributos del proyecto, concebido para ofrecer tranquilidad, espacios abiertos y una integración armónica con la naturaleza.

DISEÑO CONTEMPORÁNEO Y RESPALDO EMPRESARIAL

La propuesta arquitectónica incorpora líneas contemporáneas y una piel perforada que favorece la iluminación natural y la privacidad de los residentes.

Canavé está dirigido tanto a compradores como a inversionistas interesados en el crecimiento inmobiliario del este del país. El esquema de pago contempla un 10 % de inicial, un 20 % durante la construcción y el 70 % restante contra entrega.

Grupo Avellano y Escala Group suman más de 800 viviendas entregadas en República Dominicana y proyectan expandir este modelo a otras zonas estratégicas de la región Este.

an/am