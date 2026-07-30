Firman acuerdo para fortalecer el transporte turístico en RD

El secretario general de la ITF, Stephen Cotton y el ministro de Turismo, David Collado, firmaron el acuerdo este 29 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Turismo, David Collado, firmó este miércoles un memorándum de cooperación con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).

El objetivo es fortalecer la movilidad turística en la República Dominicana mediante el intercambio de conocimientos y la adopción de buenas prácticas internacionales.

El acuerdo fue suscrito junto al secretario general de la ITF, Stephen Cotton, durante la reunión del Comité Nacional de Coordinación del Caribe (NCC), celebrada en Punta Cana.

La iniciativa contempla acciones de cooperación técnica dirigidas a mejorar los estándares de seguridad, calidad, innovación y sostenibilidad en los servicios de transporte terrestre que apoyan la actividad turística, uno de los principales motores económicos del país.

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

Durante la firma, Collado resaltó la importancia de los trabajadores del transporte en la experiencia de los visitantes y afirmó que fortalecer sus capacidades repercute directamente en la imagen del destino turístico.

“Cuando fortalecemos a nuestros transportistas, fortalecemos toda la experiencia turística de República Dominicana. Ellos son la primera bienvenida y muchas veces el último recuerdo que se lleva un visitante de nuestro país”, expresó el funcionario.

Asimismo, señaló que el convenio permitirá continuar impulsando la profesionalización del sector mediante la incorporación de estándares internacionales y programas de capacitación.

RECONOCEN LIDERAZGO EN TURISMO SOSTENIBLE

Durante el encuentro, la ITF reconoció a David Collado por su liderazgo en la promoción de un turismo sostenible y por fomentar la cooperación entre los sectores turístico y del transporte.

Al recibir la distinción, el ministro dedicó el reconocimiento a los trabajadores del transporte, destacando su profesionalismo y hospitalidad como factores determinantes para que millones de turistas conserven una imagen positiva del país.

El Ministerio de Turismo indicó que este acuerdo contribuirá a consolidar un sistema de movilidad más seguro, eficiente y competitivo, fortaleciendo el transporte como un componente esencial del desarrollo de la industria turística nacional.

an/am