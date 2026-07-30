ALMOMENTO.NET crea sección sobre libros publicados en la RD

Se teme que los libros sean enviados al vertedero de basura

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- En los últimos meses se ha registrado un aumento notable en la publicación de libros en la República Dominicana gracias al crecimiento de editoriales independientes y a un mayor estímulo intelectual, entre otros factores.

Puede afirmarse que el paìs vive un momento de dinamismo editorial, caracterizado por una mayor producción de libros de diferentes áreas y el surgimiento de nuevas voces que enriquecen el panorama cultural y científico.

ALMOMENTO.NET ha decidido, por tal motivo, dedicar un segmento para dar a conocer diariamente las nuevas publicaciones. Será escrito por su director, Saúl Pimentel.

Las siguientes son reseñas sobre las más recientes.

GARCÍA FERMÍN PRESENTA «MI PADRE Y LAS MARIPOSAS»

El exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y exministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, presentó su más reciente obra, Mi Padre y las Mariposas, un libro testimonial que reconstruye, desde la memoria familiar, los acontecimientos posteriores al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal,

ocurrido el 25 de noviembre de 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La puesta en circulación, celebrada en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, reunió a autoridades universitarias, académicos, dirigentes políticos, empresarios, estudiantes y representantes de diversos sectores. Fue encabezada por el rector Jorge Asjana David y contó con la participación del escritor Andrés L. Mateo, quien destacó el valor histórico y testimonial de la publicación.

García Fermín explicó que la obra surge de los relatos de su padre, Marco Tulio García Paulino, quien participó en el levantamiento de los cuerpos de las víctimas. Afirmó que constituye un homenaje a quienes enfrentaron la tiranía y un aporte a la preservación de la memoria histórica y los valores democráticos.

Al finalizar la actividad, el autor dispuso la entrega gratuita de ejemplares a los asistentes, en una jornada marcada por la amplia concurrencia y un ambiente de profunda emotividad en honor a las hermanas Mirabal y a las víctimas del régimen trujillista.

“DE LA CRISIS A UN SISTEMA DE OPORTUNIDADES”, de WILFREDO POLANCO

El periodista e investigador Wilfredo Polanco publicó en Amazon de su nuevo libro: De la crisis a un sistema de oportunidades, que propone una metodología para ayudar a empresas, instituciones y equipos a construir el ecosistema organizativo que necesitan antes de automatizar procesos e incorporar inteligencia artificial.

La publicación sostiene que la transformación tecnológica no depende únicamente de adquirir herramientas, automatizar tareas o incorporar plataformas. Dice que también requiere información confiable, procesos claros, decisiones bien formuladas, responsabilidades definidas, seguimiento verificable, memoria operativa y capacidad para convertir resultados y errores en aprendizaje.

El libro está disponible en Amazon en formatos Kindle y tapa blanda: https://www.amazon.com/dp/B0H9BLHB4Z Polanco es autor de varias obras orientadas al análisis organizativo, la comunicación, la toma de decisiones y el uso responsable de inteligencia artificial. En este libro reúne principios, casos y herramientas para ayudar a las organizaciones a convertir la presión en claridad, la claridad en acción y la acción en aprendizaje continuo.