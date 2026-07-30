EE.UU. hace nuevos ataques a Irán; hay 3 muertos y 2 heridos

TEHERÁNN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, tras una nueva andanada de ataques aéreos lanzada en la noche de este miércoles por Estados Unidos contra Irán.

La misma es en represalia, según ha defendido el Ejército del país norteamericano, por los «intentos de ataque» lanzados en la víspera contra fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

«En un ataque perpetrado por el enemigo estadounidense contra una vivienda en la ciudad de Qeshm, los padres de una familia y un niño de dos años perdieron la vida, mientras que dos niños, de siete y nueve años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital», ha lamentado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgán en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Fars.

A su vez, horas antes, las autoridades de la gobernación de Juzestán informaron de ataques con misiles en los alrededores de la ciudad de Ahvaz, así como en las urbes de Abadán y Shadegán.

Además, las autoridades iraníes han indicado que tres ciudades de la provincia de Bushehr han sido atacadas por Estados Unidos a lo largo de la noche: Jam, Jormoj y la localidad que da nombre a la provincia.

De momento, han descartado víctimas o heridos en esta zona, si bien Bushehr acoge la única central nuclear del país, según informaciones de la cadena de televisión estatal IRIB.

Ha sido a las 22.00 horas de la costa este de Estados Unidos cuando las fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) han «completado con éxito» una «intensa» oleada de ataques contra Irán, en respuesta a «los intentos de ataque con misiles perpetrados ayer contra las fuerzas estadounidenses», según ha anunciado la institución castrense en un comunicado.

Concretamente, el Ejército estadounidense ha reivindicado ataques contra «decenas de objetivos» de la Guardia Revolucionaria, entre los cuales ha incluido centros de mando militares, instalaciones de misiles y drones, emplazamiento de vigilancia y defensa costera y medios marítimos.