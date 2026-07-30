Rusia se hace con el control de otras 4 localidades de Ucrania

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MOSCU.- Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de otras cuatro localidades del norte y este de Ucrania, en el marco de la invasión iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado que las tropas «siguen extendiendo su control en la zona de la operación militar especial» y que han logrado «liberar» las localidades de Krasnoye, en Donetsk, y Yurchenkovo, en Járkov, además de Mogritsa y Mala Slobodka, en Sumi, situada en el norte del país.

AVANCES EN EL ESTE Y NORTE

«Como resultado de acciones activas, unidades del grupo de tropas Norte y del grupo Centro tomaron el control de estas localidades», señaló el Ministerio, que cifró en más de 300 las bajas ucranianas durante estas operaciones.

Asimismo, explicó que las tropas ucranianas habrían perdido en el último día una veintena de vehículos de combate, dos piezas de artillería y decenas de vehículos.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que, junto con Lugansk —ambas en la región del Donbás—, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.