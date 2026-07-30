Irán anuncia destrucción varios F-35 en ataque contra base EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó este jueves que sus fuerzas atacaron la base aérea de Al Azraq, en Jordania, y causaron daños a cazas estadounidenses.

Según el comunicado de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, se lanzaron «varios misiles balísticos» contra la pista y el hangar de mantenimiento, asegurando que «destruyeron por completo tres aviones F-35 e infligieron graves daños a otros tres» y que en la acción murieron «varios oficiales y personal técnico».

VERSIÓN EU Y JORDANIA

La información no ha sido confirmada por Washington ni por Amán.

El Mando Central de EEUU (CENTCOM) confirmó la detección del ataque, pero aseguró que todos los misiles fueron interceptados con éxito por sus sistemas de defensa antiaérea y que no hubo víctimas entre el personal estadounidense. 84b2

Las Fuerzas Armadas jordanas también anunciaron el derribo de cinco misiles lanzados desde Irán hacia Al Azraq, señalando que los fragmentos cayeron en territorio jordano sin causar víctimas ni daños materiales. f8a4

CONTEXTO DE LA ESCALADA

El CGRI sostiene que la acción fue en respuesta a un ataque aéreo estadounidense efectuado desde bases en Jordania contra viviendas en la isla de Qeshm.

«Nuestra lucha continuará hasta la expulsión del último ocupante estadounidense de las tierras islámicas», reza el comunicado, en el que además advierte que responderá «con dureza» a los países que «ayuden al agresor».

La base de Al Azraq, a unos 100 kilómetros al noreste de Amán, es uno de los principales centros militares estadounidenses en Jordania y punto clave para operaciones en el Levante.