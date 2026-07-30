Irán anuncia destrucción varios F-35 en ataque contra base EU

TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó este jueves que sus fuerzas atacaron la base aérea de Al Azraq, en Jordania, y causaron daños a cazas estadounidenses.
Según el comunicado de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, se lanzaron «varios misiles balísticos» contra la pista y el hangar de mantenimiento, asegurando que «destruyeron por completo tres aviones F-35 e infligieron graves daños a otros tres» y que en la acción murieron «varios oficiales y personal técnico».
VERSIÓN EU Y JORDANIA
La información no ha sido confirmada por Washington ni por Amán.
El Mando Central de EEUU (CENTCOM) confirmó la detección del ataque, pero aseguró que todos los misiles fueron interceptados con éxito por sus sistemas de defensa antiaérea y que no hubo víctimas entre el personal estadounidense. 84b2
Las Fuerzas Armadas jordanas también anunciaron el derribo de cinco misiles lanzados desde Irán hacia Al Azraq, señalando que los fragmentos cayeron en territorio jordano sin causar víctimas ni daños materiales. f8a4
CONTEXTO DE LA ESCALADA
El CGRI sostiene que la acción fue en respuesta a un ataque aéreo estadounidense efectuado desde bases en Jordania contra viviendas en la isla de Qeshm.
«Nuestra lucha continuará hasta la expulsión del último ocupante estadounidense de las tierras islámicas», reza el comunicado, en el que además advierte que responderá «con dureza» a los países que «ayuden al agresor».
La base de Al Azraq, a unos 100 kilómetros al noreste de Amán, es uno de los principales centros militares estadounidenses en Jordania y punto clave para operaciones en el Levante.
El juego de pelota de los Iranies es la guerra,,,Trump se ha metido en problemas
OTRA MAS DE LAS MENTIRAS DE LOS QUE MAS AYANTAN LOS AYANTATOLAS, COMO NO PEGAN UNA ESTAN COMO EN SU ESCUELA RATA TV DIGO RUSSIAN TV QUE DECÍAN QUE RUSIA NO ATACARÍA A KIEV Y QUE LA PROPAGANDA DE LA OTAN MENTÍA PORQUE RUSIA NO LO HARIA ESO FUE REPETIDO HASTA POR ANALISTAS PRO RUSOS Y LUEGO QUE SUCEDIO? QUIEN RESULTÓ SER EL MENTIROSO? Y LOS ANALISTAS PRO RUSOS NO ENCONTRABAN DONDE METER LA CABEZA
LOS HECHOS SON QUE DE TODO LO QUE PUEDA PERDER EEUU, IRAN PERDERÁ ESO MAS DE 10 VECES COMO POCO, EN TROPAS QUE SON LO MAS PRECIADO YA QUE SON VIDAS, MIENTRAS QUE EN EEUU LA GENTE LLEVA SU VIDA DE LO MAS NORMAL Y LAS GRANDES CIUDADES TIENEN ELECTRICIDAD, SERVICIOS FUNCIONANDO Y DENTRO DEL TERRITORIO DE EEUU LA BAZOFIA TERRORISTA NO SE ATREVE A TIRAR UNA SOLA BALA, BOMBA ASI LE ESTÉN PARTIENDO LA MADRE EEUU SIGUE DANDOLE TABLAZOS Y ELLOS PINTANDO FABULAS TAN FÁCIL QUE ES PARAR ESTA GUERRA PARA IRAN, SALIÉNDOSE DEL CONFLICTO ISRAEL Y LOS MAL… Leer mas »
Mira buen letrina andante:
Rusia se hace con el control de otras cuatro localidades de Ucrania
Por EUROPA PRESS
Fecha: 30/07/2026
Tu eres muy selectivo a la hora de comentar titulares. Mira a ver si te gusta esa agencia de noticias.
Andan los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., por las ramas, no hay quien los vea. Aquí solo hay espacio para nosotros los COMUNISTAS.
Creen que con entrar y escribir dos o tres mentiras ganan algo; las mentiras se descubren con el tiempo, y siempre vienen la vergüenza doble o triple.
Alguien espera que los gringos reconozcan algo?
Anda el muerto pendejo. Todos militares
También hay mandarle un misil al rey de Jordania por complicidad con EEUU.
TOMA LO QUE MANDARON!
😂😂😂😂
HOY SE BEBE
No murió ningún niño ni civiles. ¿Notan la diferencia?
Está Peligro El Mundo, vamos a horar
Ay,, mi señor